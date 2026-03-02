2 de marzo de 2026 - 12:59

No es hacer pesas: el ejercicio que fortalece las piernas en adultos mayores y lo recomienda Harvard

Una práctica simple de ejercicio mejora la fuerza y la salud en adultos mayores, ayudando a mantener movilidad y autonomía después de los 60.

image
Por Ignacio Alvarado

La sentadilla es un ejercicio que combina versatilidad con conveniencia.

Se trata del clásico movimiento de sentarse y levantarse de una silla. Aunque parece simple, este gesto cotidiano activa los principales grupos musculares de las piernas: cuádriceps, glúteos y pantorrillas.

image

Con el paso del tiempo, la masa muscular tiende a disminuir. Esta pérdida afecta la estabilidad, la velocidad al caminar y la capacidad de reacción ante un tropiezo. Practicar este tipo de ejercicio fortalece los músculos implicados en acciones diarias como subir escaleras o levantarse de la cama.

Además, mejora la coordinación y contribuye al equilibrio, un aspecto clave en la prevención de caídas en adultos mayores.

Cómo hacerlo correctamente

La técnica es fundamental. Se recomienda utilizar una silla firme, apoyar ambos pies en el suelo y cruzar los brazos sobre el pecho para evitar impulsarse con las manos. Desde esa posición, levantarse lentamente hasta quedar de pie y luego sentarse de manera controlada.

Los especialistas sugieren comenzar con series de 8 a 10 repeticiones, descansar y repetir dos o tres veces, según la condición física de cada persona.

image

Beneficios a largo plazo

Realizar este movimiento a diario fortalece la musculatura sin necesidad de equipamiento adicional. Para mayores de 60, la constancia es más importante que la intensidad.

Antes de iniciar cualquier rutina, es recomendable consultar con un profesional de la salud, especialmente si existen enfermedades previas o dolores articulares.

No hace falta levantar grandes cargas para mejorar la fuerza. A veces, el ejercicio más efectivo es el que imita los movimientos reales de la vida cotidiana y ayuda a mantener independencia y calidad de vida.

Harvard también lo recomienda

Instituciones como Harvard Health Publishing sugieren ejercicios similares con silla para mejorar la fuerza y la estabilidad en mayores. Según sus recomendaciones, movimientos como sentarse y levantarse ayudan a activar grupos musculares clave y pueden incorporarse a una rutina casera adaptada a cada persona. Además, estos ejercicios pueden combinarse con otros de equilibrio y estiramiento para potenciar resultados sin necesidad de gimnasio ni pesas pesadas

