4 de junio de 2026 - 20:30

Viernes de atún: torre de papa y atún al horno, fácil, proteica y con pocos ingredientes

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes aportan proteínas, saciedad y mucho sabor para cerrar la semana.

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Por Ignacio Alvarado

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Dentro de esas opciones aparece la torre de papa y atún al horno, una preparación que combina proteínas, carbohidratos y mucho sabor. Se trata de una de esas recetas que pueden servirse tanto en el almuerzo como en la cena y que además permiten cocinar varias porciones de una sola vez.

El atún es uno de los alimentos más utilizados en la comida casera porque aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Además, se conserva durante mucho tiempo y combina perfectamente con distintos ingredientes, especialmente con la papa.

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Otro punto a favor de estas recetas es que requieren muy poco esfuerzo. No hace falta ser un experto en cocina para lograr un plato vistoso, abundante y lleno de sabor.

Ingredientes (4 porciones)

  • 4 papas medianas
  • 2 latas de atún al natural
  • 1 cebolla
  • 150 g de queso cremoso
  • 2 huevos
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto
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Estos ingredientes forman parte de muchas recetas económicas de comida casera.

Paso a paso

  • Herví las papas y cortalas en rodajas finas.
  • Picá la cebolla y cocinala hasta que quede transparente.
  • Mezclá el atún con la cebolla y los huevos.
  • En una fuente para horno colocá una capa de papas.
  • Agregá parte del relleno de atún.
  • Sumá queso cremoso.
  • Repetí las capas hasta terminar los ingredientes.
  • Espolvoreá queso rallado por encima.
  • Llevá al horno durante 20 minutos hasta gratinar.

Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar una excelente comida para terminar la semana. La torre de papa y atún combina practicidad, proteínas y mucho sabor en un único plato que suele gustar tanto a chicos como a grandes.

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