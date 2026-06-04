Viernes de atún: torre de papa y atún al horno, fácil, proteica y con pocos ingredientes

Llegar al viernes suele significar buscar una comida práctica, rica y que no requiera demasiado tiempo en la cocina. Por eso, las recetas con atún se transformaron en una de las alternativas más elegidas por quienes buscan preparaciones rendidoras, nutritivas y fáciles de resolver con pocos ingredientes.
Dentro de esas opciones aparece la torre de papa y atún al horno, una preparación que combina proteínas, carbohidratos y mucho sabor. Se trata de una de esas recetas que pueden servirse tanto en el almuerzo como en la cena y que además permiten cocinar varias porciones de una sola vez.
El atún es uno de los alimentos más utilizados en la comida casera porque aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Además, se conserva durante mucho tiempo y combina perfectamente con distintos ingredientes, especialmente con la papa.
Otro punto a favor de estas recetas es que requieren muy poco esfuerzo. No hace falta ser un experto en cocina para lograr un plato vistoso, abundante y lleno de sabor.
Ingredientes (4 porciones)
- 4 papas medianas
- 2 latas de atún al natural
- 1 cebolla
- 150 g de queso cremoso
- 2 huevos
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
Estos ingredientes forman parte de muchas recetas económicas de comida casera.
Paso a paso
- Herví las papas y cortalas en rodajas finas.
- Picá la cebolla y cocinala hasta que quede transparente.
- Mezclá el atún con la cebolla y los huevos.
- En una fuente para horno colocá una capa de papas.
- Agregá parte del relleno de atún.
- Sumá queso cremoso.
- Repetí las capas hasta terminar los ingredientes.
- Espolvoreá queso rallado por encima.
- Llevá al horno durante 20 minutos hasta gratinar.
Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar una excelente comida para terminar la semana. La torre de papa y atún combina practicidad, proteínas y mucho sabor en un único plato que suele gustar tanto a chicos como a grandes.