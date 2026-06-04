Viernes de atún: torre de papa y atún al horno, fácil, proteica y con pocos ingredientes

Estas recetas de comida casera con pocos ingredientes aportan proteínas, saciedad y mucho sabor para cerrar la semana.

Llegar al viernes suele significar buscar una comida práctica, rica y que no requiera demasiado tiempo en la cocina. Por eso, las recetas con atún se transformaron en una de las alternativas más elegidas por quienes buscan preparaciones rendidoras, nutritivas y fáciles de resolver con pocos ingredientes.

Dentro de esas opciones aparece la torre de papa y atún al horno, una preparación que combina proteínas, carbohidratos y mucho sabor. Se trata de una de esas recetas que pueden servirse tanto en el almuerzo como en la cena y que además permiten cocinar varias porciones de una sola vez.

El atún es uno de los alimentos más utilizados en la comida casera porque aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Además, se conserva durante mucho tiempo y combina perfectamente con distintos ingredientes, especialmente con la papa.

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Otro punto a favor de estas recetas es que requieren muy poco esfuerzo. No hace falta ser un experto en cocina para lograr un plato vistoso, abundante y lleno de sabor.

Ingredientes (4 porciones) 4 papas medianas

2 latas de atún al natural

1 cebolla

150 g de queso cremoso

2 huevos

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta a gusto image Estos ingredientes forman parte de muchas recetas económicas de comida casera. Paso a paso Herví las papas y cortalas en rodajas finas.

Picá la cebolla y cocinala hasta que quede transparente.

Mezclá el atún con la cebolla y los huevos.

En una fuente para horno colocá una capa de papas.

Agregá parte del relleno de atún.

Sumá queso cremoso.

Repetí las capas hasta terminar los ingredientes .

. Espolvoreá queso rallado por encima.

Llevá al horno durante 20 minutos hasta gratinar. Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede preparar una excelente comida para terminar la semana. La torre de papa y atún combina practicidad, proteínas y mucho sabor en un único plato que suele gustar tanto a chicos como a grandes.