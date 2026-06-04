Rociar agua oxigenada y sal en el piso del baño: por qué se recomienda y cómo aplicarlo

El baño es uno de los ambientes que más limpieza necesita dentro de casa. La presencia constante de agua, vapor y residuos favorece la aparición de manchas, acumulación de suciedad y moho en las juntas de las baldosas. Ante eso, existen alternativas prácticas para complementar la limpieza habitual, como la mezcla de agua oxigenada y sal.

Por Redacción Por Las Redes

Si encontrás una mandarina con moho en tu casa no la tires, tenés un tesoro

Cómo destapar los pequeños orificios de la ducha y hacer que el chorro vuelva a salir fuerte y con buena presión

Aunque se trata de una solución casera ampliamente utilizada, los especialistas de Healthline suelen señalar que existen algunas recomendaciones importantes para aprovechar mejor sus propiedades y obtener resultados más efectivos.

Ese proceso genera una ligera efervescencia que ayuda a desprender residuos adheridos, además de contribuir a la limpieza de bacterias comunes presentes en las superficies del baño.

Es indispensable mantener el baño en excelentes condiciones para evitar bacterias y malos olores.

mezcla de agua oxigenada y sal en el baño

Antes de comenzar, es importante preparar correctamente la superficie para que los productos actúen de manera más eficiente.

Retirá la suciedad suelta o aspirá el piso para eliminar cabellos, polvo y residuos que puedan dificultar la limpieza. Colocá el peróxido de hidrógeno al 3% en un pulverizador y rocialo especialmente sobre las juntas de las baldosas y las zonas más manchadas. Espolvoreá una pequeña cantidad de sal sobre las áreas donde se desea reforzar la acción de limpieza. Permití que la mezcla permanezca entre 10 y 15 minutos para que el oxígeno liberado ayude a aflojar las manchas y residuos. Utilizá un cepillo para trabajar sobre las juntas y las zonas oscurecidas. Retirá los restos con agua limpia y luego pasá una toalla o paño seco para evitar marcas de agua y reducir el riesgo de superficies resbaladizas.

Qué beneficios puede aportar este método

El agua oxigenada no genera los vapores intensos asociados a algunos productos de limpieza más agresivos, por lo que se lo considera una alternativa práctica para tareas domésticas puntuales.

Su aplicación puede resultar útil para mejorar el aspecto de las juntas, ayudar a remover manchas superficiales y complementar la higiene habitual del baño.

mezcla de agua oxigenada y sal en el baño La efervescencia logra ser un oxidante y limpiador con una suave acción abrasiva. WEB

Rociar agua oxigenada y sal sobre el piso del baño es un método casero que intenta eliminar suciedad, aclarar juntas manchadas y mejorar la limpieza general de las superficies sin gastar de más en soluciones industriales.