4 de junio de 2026 - 21:05

Rociar agua oxigenada y sal en el piso del baño: por qué se recomienda y cómo aplicarlo

Mantener limpio el piso del baño puede convertirse en un desafío. Ante eso, existe una mezcla de agua oxigenada y sal que funciona en minutos.

Son dos productos económicos que en conjunto actúan en el acto en el piso del baño.

Son dos productos económicos que en conjunto actúan en el acto en el piso del baño.

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Por Lucas Vasquez

El baño es uno de los ambientes que más limpieza necesita dentro de casa. La presencia constante de agua, vapor y residuos favorece la aparición de manchas, acumulación de suciedad y moho en las juntas de las baldosas. Ante eso, existen alternativas prácticas para complementar la limpieza habitual, como la mezcla de agua oxigenada y sal.

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Aunque se trata de una solución casera ampliamente utilizada, los especialistas de Healthline suelen señalar que existen algunas recomendaciones importantes para aprovechar mejor sus propiedades y obtener resultados más efectivos.

mezcla de agua oxigenada y sal en el baño
Es indispensable mantener el baño en excelentes condiciones para evitar bacterias y malos olores.

Es indispensable mantener el baño en excelentes condiciones para evitar bacterias y malos olores.

Cómo actúa el agua oxigenada y la sal durante la limpieza

  • El ingrediente principal de este método es el peróxido de hidrógeno, conocido popularmente como agua oxigenada. Se trata de un compuesto que actúa como oxidante y que, al entrar en contacto con la suciedad, libera oxígeno y se descompone en agua.

Ese proceso genera una ligera efervescencia que ayuda a desprender residuos adheridos, además de contribuir a la limpieza de bacterias comunes presentes en las superficies del baño.

  • La sal, por su parte, cumple una función diferente. Gracias a su textura granulada, puede actuar como un abrasivo suave que facilita la eliminación mecánica de restos de jabón, suciedad incrustada y manchas superficiales.

Cómo se aplica este método en el piso del baño

Antes de comenzar, es importante preparar correctamente la superficie para que los productos actúen de manera más eficiente.

Materiales necesarios

  • Agua oxigenada al 3% (peróxido de hidrógeno).
  • Sal de mesa o sal marina.
  • Cepillo de cerdas suaves o cepillo de dientes viejo.
  • Agua limpia.
  • Toalla o paño seco.

Procedimiento

  1. Retirá la suciedad suelta o aspirá el piso para eliminar cabellos, polvo y residuos que puedan dificultar la limpieza.
  2. Colocá el peróxido de hidrógeno al 3% en un pulverizador y rocialo especialmente sobre las juntas de las baldosas y las zonas más manchadas.
  3. Espolvoreá una pequeña cantidad de sal sobre las áreas donde se desea reforzar la acción de limpieza.
  4. Permití que la mezcla permanezca entre 10 y 15 minutos para que el oxígeno liberado ayude a aflojar las manchas y residuos.
  5. Utilizá un cepillo para trabajar sobre las juntas y las zonas oscurecidas.
  6. Retirá los restos con agua limpia y luego pasá una toalla o paño seco para evitar marcas de agua y reducir el riesgo de superficies resbaladizas.

Qué beneficios puede aportar este método

El agua oxigenada no genera los vapores intensos asociados a algunos productos de limpieza más agresivos, por lo que se lo considera una alternativa práctica para tareas domésticas puntuales.

Su aplicación puede resultar útil para mejorar el aspecto de las juntas, ayudar a remover manchas superficiales y complementar la higiene habitual del baño.

mezcla de agua oxigenada y sal en el baño
La efervescencia logra ser un oxidante y limpiador con una suave acción abrasiva.

La efervescencia logra ser un oxidante y limpiador con una suave acción abrasiva.

Rociar agua oxigenada y sal sobre el piso del baño es un método casero que intenta eliminar suciedad, aclarar juntas manchadas y mejorar la limpieza general de las superficies sin gastar de más en soluciones industriales.

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