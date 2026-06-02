2 de junio de 2026 - 15:30

Cómo destapar los pequeños orificios de la ducha y hacer que el chorro vuelva a salir fuerte y con buena presión

El sarro y los minerales pueden tapar los orificios; con vinagre, cepillo y buen enjuague se puede recuperar el flujo.

Cómo destapar los pequeños orificios de la ducha y hacer que el chorro vuelva a salir fuerte y con buena presión
Por Andrés Aguilera

Cuando el cabezal de la ducha empieza a tirar agua para cualquier lado o pierde presión, muchas veces el problema no está en la instalación. Los orificios pueden estar tapados por sarro, minerales y sedimentos acumulados con el uso. Antes de cambiar la flor de la ducha, conviene hacer una limpieza profunda. En muchos casos, eso alcanza para recuperar un chorro más fuerte y parejo.

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Materiales necesarios

  • Vinagre blanco.
  • Agua tibia.
  • Bolsa plástica resistente.
  • Banda elástica o precinto.
  • Cepillo de dientes viejo.
  • Paño suave.
  • Escarbadientes, opcional.

Paso a paso sin desarmar

  • Llená una bolsa con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia.
  • Colocá la bolsa alrededor del cabezal de la ducha.
  • Asegurala con una banda elástica o precinto.
  • Dejá actuar entre 30 y 60 minutos.
  • Retirá la bolsa y frotá los orificios con un cepillo.
  • Abrí el agua caliente durante unos segundos para arrastrar restos.
  • Secá con un paño suave.
Cómo destapar los pequeños orificios de la ducha y hacer que el chorro vuelva a salir fuerte y con buena presión

Si sigue saliendo poca agua

Si el problema continúa, puede haber sedimento dentro del cabezal. En ese caso, conviene desenroscarlo y revisar si tiene un filtro o malla interna.

Ese filtro puede limpiarse con agua, cepillo y vinagre, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Si los orificios son de goma, muchas veces alcanza con frotarlos con los dedos o un cepillo suave para desprender el sarro.

Cuándo tener cuidado con el vinagre

El vinagre puede dañar algunas terminaciones delicadas si se deja demasiado tiempo. En cabezales de bronce, níquel, dorado o acabados especiales, conviene probar primero o usar un limpiador recomendado por el fabricante.

No conviene usar lavandina para este trabajo. Puede dañar terminaciones y no es necesaria para remover depósitos minerales.

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