Cuando el cabezal de la ducha empieza a tirar agua para cualquier lado o pierde presión, muchas veces el problema no está en la instalación. Los orificios pueden estar tapados por sarro, minerales y sedimentos acumulados con el uso. Antes de cambiar la flor de la ducha, conviene hacer una limpieza profunda. En muchos casos, eso alcanza para recuperar un chorro más fuerte y parejo.

No todas las trampas para mosquitos son iguales, pero estas 8 cumplen su función

La ducha clásica pasó de moda: así es la nueva tendencia en baños para este 2026

Cómo destapar los pequeños orificios de la ducha y hacer que el chorro vuelva a salir fuerte y con buena presión

Si el problema continúa, puede haber sedimento dentro del cabezal. En ese caso, conviene desenroscarlo y revisar si tiene un filtro o malla interna.

Ese filtro puede limpiarse con agua, cepillo y vinagre, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Si los orificios son de goma, muchas veces alcanza con frotarlos con los dedos o un cepillo suave para desprender el sarro.

Cuándo tener cuidado con el vinagre

El vinagre puede dañar algunas terminaciones delicadas si se deja demasiado tiempo. En cabezales de bronce, níquel, dorado o acabados especiales, conviene probar primero o usar un limpiador recomendado por el fabricante.

No conviene usar lavandina para este trabajo. Puede dañar terminaciones y no es necesaria para remover depósitos minerales.