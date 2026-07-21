El truco para evitar que el congelador consuma un 30% más de electricidad por culpa del hielo

Una capa de escarcha de apenas cinco milímetros eleva el consumo eléctrico un 30%, convirtiendo al congelador en el mayor devorador de energía de la casa.

Qué hacer para evitar el exceso de hielo en el congelador.

El aire caliente entra al freezer cada vez que se abre la puerta, transformando la humedad ambiente en una capa de hielo que se adhiere a las paredes internas. Este proceso técnico obliga al motor a trabajar con un esfuerzo extra que se traduce directamente en las facturas de electricidad. Expertos recomiendan un truco para evitar inconvenientes y altas facturas de luz.

¿Por qué no conviene usar bicarbonato ni aceite de cocina? El uso de remedios caseros populares como el bicarbonato de sodio requiere una precaución extrema. Aunque neutraliza olores, sus finos cristales pueden rayar los plásticos delicados del interior y corroer las juntas de goma que garantizan el cierre hermético. Esta degradación de los materiales acelera la entrada de aire y la formación de nueva escarcha de forma prematura.

El aceite de cocina es otro recurso frecuentemente sugerido en foros que los especialistas desaconsejan tajantemente. Aunque las bajas temperaturas ralentizan su degradación química, el aceite termina por volverse rancio dentro del compartimento frío. Este fenómeno genera olores desagradables que se impregnan en todo el congelador, obligando a limpiezas profundas y repetitivas.

Glicerina y silicona: cómo prevenir el hielo en el congelador La glicerina surge como una alternativa técnica más eficiente debido a su bajo punto de congelación. Al aplicarla con un paño sobre las paredes internas secas, se forma una capa protectora e impermeable que dificulta que el agua se cristalice directamente sobre la superficie. Este tratamiento es seguro para los componentes plásticos y las juntas, prolongando su vida útil y flexibilidad.

El spray de silicona cumple una función protectora similar, diseñado específicamente para operar en ambientes de baja temperatura. Su aplicación en las gomas de la puerta evita que estas se congelen, se sequen o pierdan su capacidad de sellado. Una prueba mecánica sencilla consiste en introducir una tira de papel en la puerta: si sale fácilmente al tirar, la junta ha perdido su hermeticidad.

Para el mantenimiento, el procedimiento es el siguiente: Vaciar por completo el compartimento y desconectar el aparato.

por completo el compartimento y el aparato. Colocar un recipiente con agua caliente en el interior para acelerar el derretimiento del hielo sin métodos mecánicos agresivos.

en el interior para acelerar el derretimiento del hielo sin métodos mecánicos agresivos. Esperar a que el vapor desprenda el bloque de hielo, lo cual toma aproximadamente dos horas .

. Recoger el agua derretida con toallas o bandejas para hornear.