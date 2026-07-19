Expertos en limpieza coinciden: "El truco de un acolchado duradero está en el detergente y en cómo se cuelga"

No hace falta llevarlo a la tintorería para una limpieza perfecta. Con el producto correcto y la forma de secado, el acolchado queda como recién comprado.

El acolchado es un objeto difícil de meter al lavarropas pero necesita una limpieza adecuada.

Durante el invierno, el acolchado se convierte en una opción de uso frecuente. Acumulan sudor, humedad y polvo, y lavarlo con regularidad es importante para mantenerlo limpio, esponjoso y sin olores. Un acolchado puede albergar ácaros del polvo, bacterias y otros microorganismos, y si alguien se recuperó recientemente de una gripe, se recomienda una limpieza frecuente.

El problema es que, para muchas personas, lavar un acolchado grande en casa parece una tarea complicada, y la limpieza en seco aparece como la opción más segura. Sin embargo, según María Lourdes, experta en limpieza, es posible obtener resultados casi profesionales sin salir de casa. En un video compartido en su cuenta de Instagram, @uvasycolores, explica que el secreto está en los detalles: elegir el detergente adecuado y prestar atención a cómo se seca y se cuelga el acolchado.

Los pasos son suficientes para que el acolchado mantenga su volumen y su capacidad térmica durante varias temporadas más. WEB El detergente marca la diferencia Para lavar los acolchados en casa sin que el relleno se apelmace y para que se mantengan suaves y esponjosos, la experta comparte algunos consejos esenciales en sus redes sociales.

Lo primero que hay que tener en cuenta es el producto que se utiliza Según María Lourdes, no todos los detergentes son adecuados para este tipo de prenda. "Utilice siempre un detergente suave. Otros pueden dañar el relleno", advierte.

Otros pueden dañar el relleno", advierte. Esa recomendación coincide con lo que señalan especialistas internacionales en cuidado textil: usar un detergente suave diseñado específicamente para plumón cuando sea posible, en un ciclo con agua fría, nunca caliente. Cómo lavar el acolchado en casa paso a paso Aunque pueda parecer complicado, lavar un acolchado grande en casa es totalmente posible si se siguen algunas precauciones básicas.

Antes de meterlo al lavarropas, hay que comprobar siempre la etiqueta de cuidado del acolchado y de la funda.

Revisar minuciosamente si hay manchas, roturas o desgaste antes de lavarlo también es un paso que muchas guías internacionales de cuidado textil recomiendan como primer chequeo, ya que un agujero sin reparar puede terminar en un lavarropas lleno de plumón suelto. Hay que elegir un ciclo adecuado para prendas delicadas o voluminosas, evitando los ciclos de centrifugado muy intensos. Un lavarropas de carga frontal y gran capacidad es la mejor máquina para lavar un acolchado o edredón: si el acolchado entra muy justo y hay que forzarlo, es preferible llevarlo a una lavandería con máquinas de mayor capacidad antes que dañarlo en un lavarropas chico. Utilizar un detergente suave en la cantidad recomendada es fundamental para evitar residuos que puedan formar grumos en el relleno. El objetivo es mantener el acolchado limpio sin dañar su estructura interna, algo que puede ocurrir con productos más agresivos o con exceso de producto. La zona de guardado debe ser un lugar seco y ventilado, sin comprimirlo. WEB Cómo es el secado y la forma correcta de colgar Tras el lavado, el secado es uno de los pasos más importantes para conservar el volumen y evitar olores desagradables. María Lourdes recomienda colgar el acolchado en un lugar bien ventilado, protegido de la luz solar directa. "Lo ideal es colgarlo horizontalmente en un tendedero", aconseja.

María Lourdes recomienda en un protegido de la luz solar directa. "Lo ideal es colgarlo en un tendedero", aconseja. Esta posición ayuda a que el relleno se seque de manera uniforme, manteniendo su suavidad y evitando esa sensación de pesadez o que las plumas se apelmacen en una sola parte de la prenda.

ayuda a que el se seque de manera uniforme, manteniendo su y evitando esa sensación de o que las se apelmacen en una sola parte de la prenda. Si se opta por la secadora en lugar del tendedero, la recomendación de especialistas es usar calor bajo o nulo, y agregar un par de pelotas de tenis o bolas de secadora para ayudar a esponjar el relleno y evitar que se compacte. Sacar el acolchado a mitad del ciclo y reposicionarlo también ayuda a que se seque de manera pareja en todas sus zonas. WEB Lavar un acolchado en casa no necesita ningún un gasto extra en tintorería. La clave, según María Lourdes está en tres decisiones concretas: un detergente suave y en la dosis justa, un ciclo delicado sin centrifugado intenso, y un secado horizontal en tendedero o con calor bajo en secadora.