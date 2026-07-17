17 de julio de 2026 - 18:30

Ideal para dejar los tuppers de plástico como nuevos: el truco con vinagre para quitar manchas y malos olores

El vinagre blanco es uno de los remedios caseros más efectivos para recuperar recipientes de plástico con manchas difíciles y olores persistentes.

Tupper
Por Redacción Por Las Redes

Con el paso del tiempo, los tuppers de plástico suelen acumular manchas difíciles de eliminar y olores que permanecen incluso después de varios lavados. Esto ocurre con frecuencia cuando se utilizan para guardar alimentos con salsa de tomate, curry, especias o comidas con alto contenido graso.

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Aunque el limón y el bicarbonato de sodio son dos de los remedios caseros más conocidos, existe otro ingrediente que suele ofrecer excelentes resultados: el vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a desprender la grasa, neutralizar los malos olores y eliminar residuos adheridos al plástico sin necesidad de utilizar productos costosos.

Por qué el vinagre blanco es tan efectivo

El vinagre blanco actúa directamente sobre la suciedad acumulada y no solo enmascara los olores. Su composición permite descomponer restos de grasa y facilita la limpieza de manchas difíciles.

Entre sus principales beneficios se destacan:

  • Neutraliza los malos olores impregnados en el plástico.
  • Ayuda a eliminar restos de grasa acumulados tras varios usos.
  • Favorece el desprendimiento de manchas persistentes.
  • Es un producto económico y fácil de conseguir.
  • Solo necesita agua caliente para potenciar su efecto.
  • Permite recuperar recipientes antiguos y mejorar su aspecto.

Cómo limpiar un tupper con vinagre blanco

El procedimiento es muy sencillo y requiere pocos minutos de preparación.

  • Llená el recipiente con agua caliente hasta cubrir completamente las manchas o las zonas con olor.
  • Agregá aproximadamente media taza de vinagre blanco.
  • Colocá la tapa y dejá actuar entre 30 minutos y una hora.
  • Lavá el recipiente con detergente y una esponja suave.
  • Enjuagá con abundante agua y dejalo secar completamente antes de guardarlo.

Durante el tiempo de reposo, el ácido acético ayuda a aflojar la grasa y los restos de alimentos adheridos, facilitando su eliminación sin necesidad de frotar con fuerza.

Qué hacer si las manchas son muy difíciles de quitar

Algunos alimentos contienen pigmentos que penetran con mayor facilidad en el plástico, especialmente cuando permanecen varias horas dentro del recipiente.

En estos casos, una buena alternativa consiste en dejar actuar la mezcla de agua caliente y vinagre blanco durante varias horas o incluso toda la noche.

Este tiempo adicional permite que el ácido acético actúe con mayor profundidad, favoreciendo la eliminación de las manchas sin dañar la superficie del recipiente.

Además, conviene evitar el uso de esponjas abrasivas o cepillos muy duros, ya que las rayaduras facilitan que la suciedad vuelva a acumularse con el paso del tiempo.

Cómo evitar que los tuppers acumulen manchas y malos olores

Más allá de la limpieza con vinagre blanco, algunos hábitos ayudan a mantener los recipientes en mejores condiciones durante más tiempo.

  • Lavar los tuppers apenas se vacían.
  • Evitar guardar alimentos muy calientes en recipientes de plástico.
  • Secarlos completamente antes de almacenarlos.
  • Dejar la tapa abierta durante algunos minutos luego del lavado para favorecer la ventilación.
  • No permitir que los restos de comida permanezcan durante muchas horas dentro del recipiente.
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