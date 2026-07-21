Cuáles son tus derechos legales si las ramas o las raíces del árbol de un vecino invaden tu jardín

Cuando las ramas o las raíces del árbol de un vecino invaden un jardín , la primera reacción puede ser cortarlas inmediatamente. Sin embargo, en Argentina no se aplican exactamente las mismas reglas en ambos casos: el Código Civil y Comercial distingue qué puede exigir el propietario afectado y cuándo está autorizado a intervenir por su cuenta.

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El punto central está en el artículo 1982. La norma no obliga a retirar cualquier árbol ubicado cerca de una medianera, sino que analiza si causa molestias que superan la tolerancia normal entre propiedades vecinas.

Esto significa que una rama que apenas cruza el límite no necesariamente habilita la extracción completa del ejemplar. La situación cambia cuando provoca daños, bloquea un paso, afecta una construcción, tapa desagües, genera un riesgo o interfiere de manera significativa con el uso del inmueble.

Si las ramas provocan una molestia que excede lo razonable, el propietario afectado puede exigir que el vecino tome medidas. El Código contempla incluso el retiro del árbol, aunque establece que debe priorizarse el corte de las ramas cuando eso sea suficiente para resolver el problema .

La diferencia jurídica es importante: la norma permite reclamar la poda, pero no concede expresamente la misma autorización para cortar unilateralmente las ramas que ofrece respecto de las raíces.

Antes de intervenir, lo más prudente es avisar al dueño del árbol y explicar con precisión qué sector está afectado. La comunicación puede hacerse personalmente, pero si existe un conflicto conviene dejar una constancia escrita con fotografías, fechas y una descripción del inconveniente.

Si la poda requiere ingresar al terreno vecino, trabajar en altura o intervenir ramas principales, debe realizarla una persona capacitada y con autorización. Un corte mal hecho puede enfermar el árbol, provocar su caída o generar daños sobre ambas propiedades.

Qué cambia cuando son las raíces las que avanzan

El artículo 1982 es más directo respecto de las raíces: cuando penetran en un inmueble vecino, el propietario afectado puede cortarlas por sí mismo. Esta posibilidad no exige, en principio, obtener previamente una sentencia judicial.

Eso no significa que sea conveniente actuar sin una evaluación técnica. Cortar una raíz estructural puede desestabilizar el árbol y aumentar el riesgo de caída. Además, los derechos deben ejercerse de buena fe y sin causar un perjuicio desproporcionado, según los principios generales del mismo Código.

Cuando las raíces levantan pisos, rompen cañerías, dañan una medianera o afectan los cimientos, resulta recomendable solicitar la revisión de un arborista, ingeniero agrónomo o profesional competente. Ese informe puede determinar si alcanza con una poda de raíces, si hace falta instalar una barrera o si el ejemplar debe retirarse.

Qué hacer si el árbol ya provocó daños

Si existen roturas, el propietario puede reclamar una reparación, pero deberá demostrar el daño y su relación con el árbol. Para eso sirven las fotografías, los presupuestos, las facturas, los informes técnicos y las comunicaciones enviadas previamente al vecino.

El Código establece el deber general de reparar los daños causados y también contempla medidas preventivas cuando una acción u omisión hace previsible que el perjuicio se produzca o se agrave.

Los pasos recomendables son:

Documentar la invasión: fotografiar ramas, raíces y sectores dañados.

fotografiar ramas, raíces y sectores dañados. Notificar al vecino: solicitar una solución concreta y dar un plazo razonable.

solicitar una solución concreta y dar un plazo razonable. Pedir una evaluación técnica: especialmente si el árbol es grande o está inclinado.

especialmente si el árbol es grande o está inclinado. Consultar al municipio: si se trata de arbolado público, una especie protegida o existe riesgo de caída.

si se trata de arbolado público, una especie protegida o existe riesgo de caída. Buscar mediación o asesoramiento legal: cuando el vecino rechaza el pedido o hay daños importantes.

Las reglas municipales también deben revisarse. El artículo 1970 establece que las normas administrativas de cada jurisdicción pueden regular el uso de los inmuebles y complementar las relaciones de vecindad.