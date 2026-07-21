Los plomeros coinciden: el desagüe de la cocina no necesita más destapacaños, sino dejar de tirar este residuo todos los días

El desagüe de la cocina es uno de los sectores de la casa que más problemas suele presentar . Aunque muchas personas recurren inmediatamente al destapacaños, los plomeros coinciden en que la verdadera solución está en dejar de arrojar un residuo que, con el paso de los días, forma una capa difícil de eliminar dentro de las cañerías.

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El problema no aparece de un día para el otro.

Las obstrucciones se forman lentamente y suelen pasar desapercibidas hasta que el agua comienza a bajar cada vez más despacio.

Para ese momento, la acumulación ya es importante.

Los especialistas señalan que el principal responsable es la grasa y el aceite de cocina , incluso cuando parecen estar en pequeñas cantidades.

Al enfriarse dentro de las cañerías, estas sustancias se solidifican y se adhieren a las paredes del conducto.

Con el tiempo atrapan restos de comida, café, arroz, harina y otros residuos que pasan por el fregadero.

Como consecuencia, el diámetro útil del caño disminuye hasta provocar una obstrucción parcial o total.

Por eso los plomeros recomiendan nunca verter aceite usado directamente por el desagüe, aunque después se haga correr abundante agua caliente.

Los errores cotidianos que empeoran el problema

Además del aceite, existen otros hábitos que favorecen la formación de tapones.

Entre los más frecuentes aparecen:

Tirar restos de comida por la pileta.

Enjuagar sartenes con mucha grasa.

Vaciar posos de café en el fregadero.

Arrojar arroz o pastas cocidas que continúan absorbiendo agua.

Confiar en que el agua hirviendo resolverá el problema.

Estos residuos terminan formando una mezcla compacta muy difícil de remover.

Qué hacer si el desagüe ya está tapado

Si el agua todavía drena lentamente, una primera opción consiste en retirar manualmente los residuos visibles y utilizar agua caliente con detergente para ayudar a desprender parte de la grasa acumulada.

Si la obstrucción persiste, una sopapa o un cable destapacaños pueden resultar más efectivos que seguir agregando productos químicos.

Cuando el bloqueo es importante o recurrente, lo más recomendable es consultar a un profesional para evitar dañar las cañerías.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta

Los plomeros coinciden en que mantener limpio el desagüe de la cocina depende mucho más de los hábitos diarios que del uso frecuente de destapacaños. Evitar arrojar grasa, utilizar un filtro para retener restos de comida y limpiar periódicamente la pileta ayuda a prolongar la vida útil de las cañerías y a prevenir obstrucciones costosas.