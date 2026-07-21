Pocos lo saben: por qué las tablas de madera tienen un agujero en una esquina y cuál era su función original

Las tablas de madera están presentes en casi todas las cocinas, pero pocas personas se detienen a observar un detalle que se repite desde hace décadas: el pequeño agujero ubicado en una de sus esquinas. Aunque muchos creen que solo sirve para colgarlas, la historia de este diseño demuestra que su función original era mucho más práctica y sigue siendo útil en la cocina actual.

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Con el paso del tiempo, ese orificio terminó incorporándose como un rasgo casi decorativo.

Sin embargo, nació para resolver problemas cotidianos relacionados con el uso de las tablas durante la preparación de alimentos.

Su permanencia demuestra que una buena idea puede sobrevivir durante generaciones.

Los fabricantes comenzaron a incorporar este agujero para facilitar el almacenamiento y permitir que la tabla se secara completamente después del lavado .

Al colgarla en posición vertical, el agua escurre con mayor facilidad y circula aire por ambas caras.

Eso ayuda a reducir la humedad retenida en la madera, disminuyendo el riesgo de deformaciones, grietas y malos olores.

Además, mantener la tabla suspendida evita el contacto permanente con superficies húmedas que favorecen la aparición de hongos y bacterias.

Por qué hoy también resulta tan útil en la cocina

Con el tiempo, muchos cocineros comenzaron a darle un segundo uso muy práctico.

Al apoyar la tabla sobre la mesada y orientar el agujero hacia un recipiente, es posible empujar alimentos ya picados directamente hacia su interior.

Cebolla, zanahoria, perejil o frutos secos pueden deslizarse fácilmente sin que se derramen sobre la mesada.

Este pequeño detalle agiliza la preparación y reduce el desorden durante la cocina.

Cómo cuidar correctamente las tablas de madera

Para prolongar su vida útil, los especialistas recomiendan:

Lavarlas con agua tibia y detergente apenas termina su uso.

Secarlas inmediatamente con un repasador limpio.

Guardarlas colgadas siempre que sea posible.

Aplicar periódicamente aceite mineral apto para contacto con alimentos para evitar que la madera se reseque.

También aconsejan no dejarlas sumergidas en agua durante largos períodos.

Un detalle de diseño que sigue teniendo sentido

El pequeño agujero de las tablas de madera demuestra que muchos objetos cotidianos esconden soluciones pensadas hace décadas. Lo que comenzó como un recurso para mejorar el secado y el almacenamiento hoy también facilita el trabajo en la cocina, convirtiéndose en uno de esos detalles de diseño que casi nadie conoce, pero que siguen siendo sorprendentemente útiles.