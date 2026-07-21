21 de julio de 2026 - 11:30

El mecánico coincide: apoyar la mano sobre la palanca de cambios mientras manejás puede provocar un desgaste que pocos conocen

Muchos mecánicos advierten que apoyar la mano sobre la palanca de cambios mientras se conduce puede acortar la vida útil de la caja de cambios y generar una reparación costosa.

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Por Ignacio Alvarado

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La costumbre suele aparecer durante viajes largos o en ciudad.

Muchos conductores ni siquiera notan que lo hacen.

Sin embargo, los especialistas recomiendan utilizar la palanca únicamente cuando es necesario cambiar de marcha.

Cómo funciona realmente la caja de cambios

La caja de cambios está formada por un conjunto de engranajes, ejes, sincronizadores y horquillas selectoras que trabajan con tolerancias muy precisas.

Cuando el conductor mueve la palanca, ese movimiento se transmite mediante un sistema de varillas o cables hasta las horquillas internas, que son las encargadas de seleccionar cada marcha.

Una vez realizado el cambio, ese mecanismo fue diseñado para permanecer sin esfuerzos adicionales.

Por eso cualquier presión constante sobre la palanca termina transmitiéndose al interior de la caja.

La pieza que puede desgastarse antes de tiempo

Los mecánicos explican que el componente que más puede sufrir este hábito son las horquillas selectoras y, en algunos diseños, sus apoyos o bujes.

Aunque la fuerza ejercida por la mano sea pequeña, permanece aplicada durante varios minutos o incluso horas.

Con el tiempo puede generar un desgaste prematuro que afecta la precisión con la que engranan las marchas.

En casos más avanzados pueden aparecer dificultades para seleccionar algunos cambios o ruidos anormales.

¿Cuándo sí conviene apoyar la mano?

Solo mientras se está realizando el cambio de marcha.

Una vez seleccionada la velocidad, lo recomendable es volver ambas manos al volante.

Además de cuidar la caja de cambios, esta posición mejora el control del vehículo y reduce el tiempo de reacción ante una maniobra inesperada.

¿Cuánto puede costar la reparación?

Si el desgaste obliga a desmontar la caja de cambios, la reparación puede variar según el modelo del vehículo y las piezas afectadas.

En Argentina, una reparación de este tipo puede representar desde varios cientos de miles de pesos hasta más de un millón, especialmente si es necesario reemplazar sincronizadores, horquillas u otros componentes internos, además de la mano de obra especializada.

Un hábito fácil de corregir que puede evitar un gasto importante

Los mecánicos coinciden en que apoyar la mano sobre la palanca de cambios no rompe una transmisión de un día para el otro. Sin embargo, repetir ese gesto durante años puede acelerar el desgaste de la caja de cambios y derivar en una reparación costosa que se evita simplemente llevando ambas manos al volante cuando no se está cambiando de marcha.

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