Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 20 al 26 de julio

Organizar las recetas de toda la semana permite ahorrar tiempo, gastar menos y evitar improvisar cada comida. Con ingredientes simples y una buena planificación de la cocina, es posible preparar platos completos, saludables y perfectos para los días de invierno, sin pasar horas frente a las hornallas.
La clave está en elegir preparaciones que compartan varios ingredientes y que puedan adaptarse a lo que haya en la heladera.
Así también se reduce el desperdicio de alimentos y se simplifican las compras.
Esta es una propuesta práctica para resolver los almuerzos del 20 al 26 de julio.
Lunes: guiso de lentejas con verduras
El clásico del invierno nunca falla.
Con lentejas, cebolla, zanahoria, tomate, papa y un poco de pimentón se obtiene un plato abundante, rico en fibra y proteínas vegetales.
Si se desea, puede incorporarse carne magra o chorizo colorado en pequeñas cantidades.
Martes: tarta integral de zapallitos y queso
Una masa integral comprada o casera permite preparar una comida rápida y nutritiva.
El relleno lleva zapallitos, cebolla salteada, huevos y queso.
Puede acompañarse con una ensalada de hojas verdes.
Miércoles: pollo al horno con papas y calabaza
Con apenas unas hierbas, ajo, limón y un hilo de aceite de oliva se consigue una preparación muy sabrosa.
Mientras el pollo se cocina, las verduras absorben sus jugos y quedan doradas.
Además, es una de las recetas más rendidoras para recalentar al día siguiente.
Jueves: pasta con salsa de tomate y espinaca
Un paquete de fideos secos, salsa de tomate, espinaca fresca y queso rallado alcanzan para resolver un almuerzo completo.
Agregar garbanzos o pollo desmenuzado permite sumar proteínas sin complicar la preparación.
Viernes: sopa cremosa de calabaza y zanahoria
Ideal para cerrar la semana.
Solo hace falta cocinar las verduras con caldo, procesarlas y servir con semillas tostadas o croutones caseros.
Es económica, reconfortante y muy fácil de congelar.
Una planificación que simplifica toda la semana
Planificar estas recetas ayuda a organizar mejor la cocina, aprovechar los ingredientes y evitar compras innecesarias. Con preparaciones simples y pensadas para el invierno, es posible comer variado durante toda la semana sin gastar de más ni dedicar demasiado tiempo a cocinar.