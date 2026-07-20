20 de julio de 2026 - 10:29

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 20 al 26 de julio

Estas recetas fáciles con ingredientes económicos son ideales para organizar el menú semanal, ahorrar en la cocina y disfrutar comidas saludables durante el invierno.

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Por Ignacio Alvarado

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La clave está en elegir preparaciones que compartan varios ingredientes y que puedan adaptarse a lo que haya en la heladera.

Así también se reduce el desperdicio de alimentos y se simplifican las compras.

Esta es una propuesta práctica para resolver los almuerzos del 20 al 26 de julio.

Lunes: guiso de lentejas con verduras

El clásico del invierno nunca falla.

Con lentejas, cebolla, zanahoria, tomate, papa y un poco de pimentón se obtiene un plato abundante, rico en fibra y proteínas vegetales.

Si se desea, puede incorporarse carne magra o chorizo colorado en pequeñas cantidades.

Martes: tarta integral de zapallitos y queso

Una masa integral comprada o casera permite preparar una comida rápida y nutritiva.

El relleno lleva zapallitos, cebolla salteada, huevos y queso.

Puede acompañarse con una ensalada de hojas verdes.

Miércoles: pollo al horno con papas y calabaza

Con apenas unas hierbas, ajo, limón y un hilo de aceite de oliva se consigue una preparación muy sabrosa.

Mientras el pollo se cocina, las verduras absorben sus jugos y quedan doradas.

Además, es una de las recetas más rendidoras para recalentar al día siguiente.

Jueves: pasta con salsa de tomate y espinaca

Un paquete de fideos secos, salsa de tomate, espinaca fresca y queso rallado alcanzan para resolver un almuerzo completo.

Agregar garbanzos o pollo desmenuzado permite sumar proteínas sin complicar la preparación.

Viernes: sopa cremosa de calabaza y zanahoria

Ideal para cerrar la semana.

Solo hace falta cocinar las verduras con caldo, procesarlas y servir con semillas tostadas o croutones caseros.

Es económica, reconfortante y muy fácil de congelar.

Una planificación que simplifica toda la semana

Planificar estas recetas ayuda a organizar mejor la cocina, aprovechar los ingredientes y evitar compras innecesarias. Con preparaciones simples y pensadas para el invierno, es posible comer variado durante toda la semana sin gastar de más ni dedicar demasiado tiempo a cocinar.

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