18 de junio de 2026 - 11:48

Cómo limpiar el sarro de la flor de la ducha y hacer que el agua vuelva a salir fuerte y pareja

Muchas veces la baja presión no viene de la cañería, sino del sarro acumulado en los pequeños orificios del cabezal.

ducha
Por Andrés Aguilera

Cuando la ducha pierde presión o el agua empieza a salir para cualquier lado, no siempre hace falta cambiar el cabezal ni revisar toda la instalación. En muchos casos, el problema está en los orificios tapados por sarro, minerales y sedimentos, algo que puede mejorar con una limpieza profunda y segura.

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Materiales necesarios

  • Vinagre blanco.
  • Agua tibia.
  • Bolsa plástica resistente.
  • Banda elástica o precinto.
  • Cepillo de dientes viejo.
  • Paño suave.
  • Escarbadientes, opcional.

Paso a paso sin desarmar

  • Llená una bolsa con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia.
  • Colocá la bolsa alrededor del cabezal de la ducha.
  • Asegurala con una banda elástica o precinto.
  • Dejá actuar entre 30 y 60 minutos.
  • Retirá la bolsa y frotá los orificios con un cepillo.
  • Abrí el agua caliente durante unos segundos para arrastrar restos.
  • Secá con un paño suave.

Señal de que el problema es sarro

Una señal clara de que la ducha está tapada por sarro es que el agua ya no cae pareja: algunos chorros salen torcidos, otros apuntan hacia los costados y ciertos orificios directamente dejan de largar agua. También puede notarse una presión despareja, aunque el resto de las canillas funcionen bien. En esos casos, el problema suele estar en el cabezal y no necesariamente en la cañería.

Cómo destapar los pequeños orificios de la ducha y hacer que el chorro vuelva a salir fuerte y con buena presión

Si sigue saliendo poca agua

Si el problema continúa, puede haber sedimento dentro del cabezal. En ese caso, conviene desenroscarlo y revisar si tiene un filtro o malla interna.

Ese filtro puede limpiarse con agua, cepillo y vinagre, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.

Si los orificios son de goma, muchas veces alcanza con frotarlos con los dedos o un cepillo suave para desprender el sarro.

El error que puede dañar la flor de la ducha

El vinagre puede dañar algunas terminaciones delicadas si se deja demasiado tiempo. En cabezales de bronce, níquel, dorado o acabados especiales, conviene probar primero o usar un limpiador recomendado por el fabricante.

No conviene usar lavandina para este trabajo. Puede dañar terminaciones y no es necesaria para remover depósitos minerales.

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