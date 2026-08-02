Una limpieza profunda en la bacha no lleva vinagre ni bicarbonato de sodio: lo soluciona un producto eficaz

La bacha de la cocina puede tener más bacterias que el inodoro. Una experta en limpieza reveló el desinfectante natural que usa para eliminarlas.

La bacha de la cocina puede albergar más bacterias que el asiento del inodoro. Restos de comida, jugos de carne y humedad se combinan para crear el ambiente perfecto para que las bacterias proliferen y es una zona que a menudo se pasa por alto al limpiar, salvo cuando llega el momento de una limpieza a fondo.

A través de Instagram, la especialista en limpieza Courtney, conocida como @courtney.onpurpose, compartió el producto natural que usa habitualmente para limpiar y destapar la cañería de la bacha. En el pie de foto de su video, escribió: "Los típicos productos de limpieza comerciales están llenos de vapores y químicos dañinos que inhalamos. Sinceramente, los usé todos y los probé todos hasta que descubrí una forma más segura e igual de efectiva —me atrevería a decir que mejor."

WEB Cuál es el "desinfectante subestimado" del que habla Courtney La opción que ella recomienda es el ácido hipocloroso (HOCl), al que denomina el "desinfectante no tóxico más subestimado". Y no exagera del todo: se trata de una molécula que se produce de manera natural en los glóbulos blancos del cuerpo humano, como parte del propio sistema inmunológico para combatir infecciones. Es un ácido suave y un compuesto antibacteriano poderoso, lo que lo convierte en uno de los productos de limpieza más seguros para usar en el hogar, especialmente donde hay chicos y mascotas.

Courtney lo resume así: "elimina bacterias y virus sin productos químicos agresivos, sin vapores y es completamente seguro para los niños y las mascotas." Distintos especialistas en limpieza profesional coinciden en esa descripción: es hipoalergénico, libre de tintes y fragancias y no contiene compuestos de amonio cuaternario, lo que lo hace apto para una rutina de limpieza más saludable en general.

En cuanto a su eficacia, formulaciones comerciales de ácido hipocloroso reportan una tasa de eliminación de gérmenes de 99,99%, funcionando contra bacterias, virus y patógenos al contacto.

Por qué es distinto a la lavandina y otros desinfectantes agresivos A diferencia de la lavandina, el amoníaco u otros limpiadores agresivos, el ácido hipocloroso no irrita la piel, los pulmones ni los ojos. No deja residuos tóxicos ni vapores, lo que explica por qué se usa incluso en el cuidado de heridas dentro de hospitales y por qué cada vez más padres y dueños de mascotas lo eligen por sobre los limpiadores tradicionales.

tóxicos ni lo que explica por qué se usa incluso en el cuidado de heridas dentro de hospitales y por qué cada vez más padres y dueños de mascotas lo eligen por sobre los limpiadores tradicionales. Y no sirve solo para la bacha de la cocina: este ácido se puede usar para limpiar desde mesadas hasta almohadones y cojines, tablas de cortar, la heladera por dentro, canillas, tapas de inodoro y puertas de ducha, eliminando gérmenes y olores sin los vapores fuertes de los limpiadores convencionales. Algunos productos con hipoclorito incluso pueden usarse sobre la piel, dado el mismo mecanismo que el cuerpo usa naturalmente para defenderse. Cómo limpiar la bacha con ácido hipocloroso, paso a paso El método que comparte Courtney combina varios pasos, cada uno con una función específica. Primero, debemos frotar todo el fregadero con jabón para platos, para remover la grasa y los restos de comida más superficiales. Después, espolvorear bicarbonato de sodio sobre la superficie y frotar o limpiar bien, para levantar la suciedad más adherida, y enjuagar. El tercer paso apunta directamente al desagüe: verter media taza de ácido cítrico y media taza de bicarbonato de sodio por el desagüe, seguido de agua caliente y dejar que la mezcla burbujee. Esa reacción ayuda a disolver residuos orgánicos y minerales acumulados dentro de la cañería, algo que la limpieza superficial del fregadero no alcanza a resolver. Por último, rociar ácido hipocloroso sobre toda la superficie, dejarlo actuar durante dos minutos y después limpiar y secar completamente. Ese tiempo de contacto es el que permite que el HOCl actúe sobre las bacterias y virus que quedaron después de la limpieza mecánica previa. El poder del ácido hipocloroso ofrece un resultado tan efectivo como seguro para toda la familia. IA Gemini El ácido hipocloroso no es un descubrimiento nuevo, pero sigue siendo uno de los desinfectantes menos conocidos fuera del ámbito profesional y hospitalario. Su combinación, eficacia y la ausencia de vapores tóxicos, logran una alternativa instantánea a los productos de limpieza comerciales más agresivos.