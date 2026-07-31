Cómo reparar una pared hinchada y descascarada, eliminar la humedad y evitar que la pintura vuelva a desprenderse

Una pared hinchada, con ampollas o pintura descascarada suele revelar un problema detrás del revestimiento. La humedad puede provenir de una filtración, una pérdida de cañería, condensación, una pared exterior mal impermeabilizada o agua que asciende desde el piso. El error más frecuente es raspar y aplicar pintura antihumedad de inmediato.
Si el muro continúa mojado, la presión y las sales volverán a levantar la terminación. Primero hay que detener la causa y dejar secar el material.
¿Cómo reconocer de dónde viene la humedad?
La ubicación ofrece una primera pista. Si aparece alrededor de una ventana, en el techo o después de una lluvia, puede existir una filtración exterior. Cerca de cañerías, cocina o baño, conviene revisar pérdidas internas.
Las manchas que nacen cerca del zócalo y suben de forma irregular suelen asociarse a humedad ascendente. Las gotas, el moho superficial y las esquinas oscuras en ambientes poco ventilados pueden indicar condensación.
Si la pared está blanda, la mancha crece rápido o hay enchufes cerca, conviene cortar la electricidad y consultar a un profesional antes de raspar.
Materiales necesarios para recuperar la pared
• Espátula o rasqueta para retirar pintura y revoque flojo.
• Cepillo de cerdas firmes y paños limpios.
• Guantes, antiparras y barbijo si hay polvo o moho.
• Detergente neutro y agua para superficies lavables.
• Enduido o mortero compatible con la pared.
• Fijador o sellador recomendado para el soporte ya seco.
• Pintura apta para interiores o exteriores, según corresponda.
El paso a paso para que la pintura no vuelva a levantarse
1. Resolver el ingreso de agua. Reparar la cañería, sellar la filtración, mejorar la ventilación o tratar la humedad ascendente. Sin este paso, el arreglo será solamente cosmético.
2. Esperar el secado. Ventilar y usar un deshumidificador si hace falta. No aplicar productos sobre una pared húmeda o con manchas activas.
3. Retirar todo lo flojo. Raspar hasta encontrar una base firme y eliminar el revoque que suena hueco o se desarma.
4. Limpiar la zona. En superficies duras con moho pequeño, usar detergente y agua y secar. Nunca mezclar lavandina con amoníaco, ácidos u otros limpiadores.
5. Reconstruir y nivelar. Aplicar el material en capas delgadas, respetar el curado y lijar cuando corresponda.
6. Sellar y pintar. Usar un fijador compatible y terminar con dos manos de pintura, respetando el intervalo indicado por el fabricante.
Los errores que hacen que el problema reaparezca
Pintar sobre moho, usar enduido en una pared húmeda o tapar la zona con un mueble atrapa la humedad y acelera el deterioro. La pintura “antihumedad” no reemplaza una reparación de cañerías o impermeabilización.
Si una placa de yeso quedó hinchada, puede ser necesario reemplazar el sector dañado. Cuando el moho ocupa cerca de un metro cuadrado, proviene de agua contaminada o reaparece, se recomienda recurrir a especialistas.