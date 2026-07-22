22 de julio de 2026 - 17:00

Los arquitectos están de acuerdo: los bloques de viviendas de más de 20 años pueden mostrar problemas de aislamiento, pero hay que comprobarlo con la prueba del papel aluminio

La antigüedad puede aumentar la probabilidad de encontrar humedad, puentes térmicos o sellados deteriorados.

Los arquitectos están de acuerdo los bloques de viviendas de más de 20 años pueden mostrar problemas de aislamiento, pero hay que comprobarlo con la prueba del papel aluminio
Por Andrés Aguilera

Los departamentos y bloques de viviendas con más de 20 años pueden presentar humedad, condensación o pérdida de aislamiento, especialmente cuando no recibieron mantenimiento. Una prueba casera con papel aluminio permite obtener una primera pista sobre el origen del problema, aunque no reemplaza una inspección profesional.

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La edad, por sí sola, no demuestra que un edificio esté mal aislado. Hay construcciones antiguas correctamente rehabilitadas y otras más recientes con fallas de ejecución. El umbral de 20 años debe interpretarse como una señal para revisar, no como un diagnóstico automático.

Qué necesitás para hacer la prueba

Los materiales son sencillos:

  • Un trozo de papel aluminio.
  • Cinta adhesiva resistente.
  • Un paño seco.
  • Un celular para registrar el antes y el después.
  • Un higrómetro, de manera opcional.

Primero hay que elegir una pared con manchas, pintura descascarada, sensación de frío o sectores donde aparezca moho. La superficie debe limpiarse y secarse sin aplicar productos que puedan alterar el resultado.

Después se coloca un rectángulo de aluminio sobre la pared y se sellan todos los bordes con cinta. El centro debe quedar apoyado y la lámina debe permanecer allí entre 24 y 48 horas.

Cómo interpretar cada resultado

Si aparecen gotas sobre la cara visible del aluminio, es decir, la que mira hacia la habitación, el problema probablemente esté relacionado con condensación del aire interior. El vapor entra en contacto con una superficie fría y se transforma en agua.

En ese caso conviene revisar la ventilación, el uso de extractores, la circulación del aire y la humedad generada al cocinar, bañarse o secar ropa dentro de la vivienda. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos explica que el aire cálido y húmedo puede condensarse al tocar paredes o ventanas frías.

Si la humedad aparece entre el aluminio y la pared, la señal apunta hacia agua procedente del muro. Puede tratarse de una filtración, una pérdida cercana, humedad ascendente o un problema en la impermeabilización exterior.

La prueba no identifica por sí sola la causa exacta ni mide toda la eficiencia térmica de la vivienda. Para comprobar puentes térmicos o pérdidas de calor pueden ser necesarias una cámara termográfica, mediciones de humedad y una revisión de la fachada.

Cuándo hace falta llamar a un profesional

Una pequeña condensación ocasional puede mejorar con ventilación y circulación de aire. La EPA también recomienda aislar superficies frías, mejorar ventanas y separar los muebles de rincones donde el aire no circula.

La consulta profesional no debería postergarse cuando aparecen:

  • Manchas que aumentan de tamaño.
  • Moho que vuelve después de limpiarlo.
  • Olor persistente a humedad.
  • Revoque blando o pintura desprendida.
  • Agua visible después de lluvias.
  • Grietas o filtraciones cercanas a instalaciones eléctricas.

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