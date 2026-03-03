3 de marzo de 2026 - 09:37

Arquitectos recomiendan usar papel aluminio en las paredes para detectar humedad en 24 a 48 horas: ¿filtración interna del muro o condensación?

Un simple método casero permite identificar si la humedad en el hogar es producto de filtraciones en la pared o de un problema de condensación.

Pared
Por Ignacio Alvarado

La aparición de manchas oscuras, pintura descascarada o moho suele generar preocupación en cualquier hogar. Determinar si la humedad proviene de una filtración interna en la pared o de un problema de condensación es clave para aplicar la solución correcta. Según arquitectos y especialistas en construcción, existe una prueba sencilla que puede realizarse con papel aluminio y ofrece resultados en apenas 24 a 48 horas.

El procedimiento es simple: cortar un trozo de papel aluminio de tamaño mediano y fijarlo firmemente sobre la zona afectada con cinta adhesiva, sellando bien los bordes para que no circule aire.

image

Cómo interpretar el resultado

Luego de uno o dos días, se retira el aluminio y se observa dónde aparece la humedad.

Si el lado interno del aluminio —el que estaba en contacto con la pared— presenta gotas o está mojado, es probable que exista una filtración dentro del muro. Esto puede deberse a cañerías dañadas o a ingreso de agua desde el exterior.

En cambio, si la humedad se acumula en la cara visible del aluminio, el problema suele estar relacionado con la condensación. Esto ocurre cuando el vapor de agua del ambiente entra en contacto con una superficie fría y se transforma en líquido.

image

Por qué es importante diferenciar

Confundir filtración con condensación puede llevar a reparaciones innecesarias o costosas. Mientras que una filtración requiere intervención estructural, la condensación suele resolverse mejorando la ventilación, reduciendo la humedad ambiental o aislando térmicamente la pared.

Los especialistas recomiendan realizar la prueba en sectores donde la mancha sea reciente y evitar hacerlo en días de lluvia intensa, ya que podría alterar el diagnóstico.

Este método no reemplaza una evaluación profesional, pero funciona como primera aproximación para entender el origen del problema. En cuestiones de humedad, detectar a tiempo la causa es fundamental para proteger la estructura del hogar y evitar daños mayores en el futuro.

