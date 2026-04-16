Poner un rollo de papel higiénico en la heladera: por qué se recomienda este truco y para qué sirve

Los olores dentro de la heladera son un problema frecuente, especialmente cuando se combinan alimentos intensos como quesos, cebolla o embutidos. Con el tiempo, esa mezcla puede volverse desagradable y difícil de eliminar, incluso después de una limpieza rápida. Un solo rollo de papel higiénico puede solucionar el problema en poco tiempo.
Este método poco convencional comenzó a ganar popularidad por su simpleza y bajo costo: colocar un rollo de papel higiénico entre los estantes de la heladera. Aunque suene insólito, tiene una explicación que sorprende.
papel higiénico en la heladera
Es un buen complemento luego de la limpieza.
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Cómo funciona el truco del papel higiénico y por qué ayuda a eliminar olores
La clave de este método está en la capacidad de absorción del papel higiénico. Gracias a su composición a base de celulosa, puede retener tanto la humedad como pequeñas partículas presentes en el aire dentro de la heladera.
- Esto es importante porque los malos olores suelen aparecer cuando diferentes aromas se mezclan en un ambiente húmedo. Al reducir esa humedad, el papel ayuda a limitar la formación de olores desagradables y a mantener el interior más fresco.
- Para aplicarlo correctamente, se recomienda colocar un rollo nuevo, sin usar, preferentemente recién sacado de su envase. Debe ubicarse en una zona central de la heladera para que actúe sobre el aire de manera uniforme.
- El rollo puede permanecer allí entre una y dos semanas. Luego, es conveniente reemplazarlo por uno nuevo para mantener el efecto.
papel higiénico en la heladera
Este tipo de truco logra una solución económica y fácil de aplicar.
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Qué tener en cuenta y cuáles son los otros trucos caseros que también funcionan
- Aunque este método resulta útil, es importante entender que no soluciona el problema de fondo. El papel higiénico no elimina restos de comida ni suciedad acumulada, por lo que no reemplaza la limpieza habitual de la heladera.
- Para evitar que los olores reaparezcan, es fundamental mantener los alimentos bien cerrados, especialmente aquellos con aromas fuertes. Usar recipientes herméticos de vidrio o plástico ayuda a evitar que los olores se dispersen.
Otra alternativa casera que muchas personas utilizan es la sal
Este ingrediente también tiene la capacidad de absorber la humedad del ambiente. Colocada en un recipiente abierto dentro de la heladera, puede ayudar a reducir la condensación y mejorar la conservación de los alimentos. Según Homemaking, esta combinación puede influir positivamente en la vida útil de los alimentos.
papel higiénico en la heladera
El truco del papel higiénico en la heladera puede parecer raro, pero tiene una base práctica: absorber humedad y ayudar a controlar los olores.