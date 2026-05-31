Betty Morris tiene 101 años, practica natación y revela su hábito: "En la piscina puedes hacer lo que quieras"

Con 101 años, Betty Morris continúa viviendo de manera independiente gracias a los ejercicios de natación. "En la piscina puedes hacer lo que quieras".

A Betty, la natación fue una compañía y un beneficio en la salud a lo largo de toda su vida.

Tener más de 100 años y conservar una vida autónoma es una situación poco frecuente. Sin embargo, la estadounidense Betty Morris, residente de Jackson, Michigan, logró convertir esa realidad en su día a día. A sus 101 años continúa realizando actividades por su cuenta, participa en encuentros sociales y mantiene una agenda que incluye la natación como actividad física principal.

En una entrevista al sitio Today, no destaca solamente la edad, sino la constancia en los ejercicios físicos. Con el paso del tiempo, Morris sigue encontrando motivos para moverse cada semana. Entre todas las prácticas que forman parte de su rutina existe una que ocupa un lugar especial y que, según sus propias palabras, tiene mucho que ver con su bienestar actual.

betty morris a sus 101 años Su estilo de vida se convirtió en un ejemplo inspirador para la constancia y el optimismo. WEB La natación, una actividad que se convirtió en parte de su vida Nacida el 13 de mayo de 1925, Betty Morris encontró hace décadas una actividad que terminaría acompañándola durante gran parte de su vida: la natación. Según relató, comenzó a practicar este deporte hace aproximadamente cuarenta años gracias a una amiga y desde entonces no abandonó el hábito.

Por eso suele acudir con frecuencia al YMCA, institución que considera como una segunda casa. Allí celebró recientemente su cumpleaños número 101 rodeada de familiares y amigos. En distintas ocasiones expresó el fuerte vínculo emocional que mantiene con ese espacio y destacó la importancia que tuvo en su vida cotidiana y en la salud como principal objetivo.