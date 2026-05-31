31 de mayo de 2026 - 15:35

Betty Morris tiene 101 años, practica natación y revela su hábito: "En la piscina puedes hacer lo que quieras"

Con 101 años, Betty Morris continúa viviendo de manera independiente gracias a los ejercicios de natación. "En la piscina puedes hacer lo que quieras".

A Betty, la natación fue una compañía y un beneficio en la salud a lo largo de toda su vida.

A Betty, la natación fue una compañía y un beneficio en la salud a lo largo de toda su vida.

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Por Lucas Vasquez

Tener más de 100 años y conservar una vida autónoma es una situación poco frecuente. Sin embargo, la estadounidense Betty Morris, residente de Jackson, Michigan, logró convertir esa realidad en su día a día. A sus 101 años continúa realizando actividades por su cuenta, participa en encuentros sociales y mantiene una agenda que incluye la natación como actividad física principal.

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En una entrevista al sitio Today, no destaca solamente la edad, sino la constancia en los ejercicios físicos. Con el paso del tiempo, Morris sigue encontrando motivos para moverse cada semana. Entre todas las prácticas que forman parte de su rutina existe una que ocupa un lugar especial y que, según sus propias palabras, tiene mucho que ver con su bienestar actual.

betty morris a sus 101 años
Su estilo de vida se convirtió en un ejemplo inspirador para la constancia y el optimismo.

Su estilo de vida se convirtió en un ejemplo inspirador para la constancia y el optimismo.

La natación, una actividad que se convirtió en parte de su vida

Nacida el 13 de mayo de 1925, Betty Morris encontró hace décadas una actividad que terminaría acompañándola durante gran parte de su vida: la natación. Según relató, comenzó a practicar este deporte hace aproximadamente cuarenta años gracias a una amiga y desde entonces no abandonó el hábito.

Por eso suele acudir con frecuencia al YMCA, institución que considera como una segunda casa. Allí celebró recientemente su cumpleaños número 101 rodeada de familiares y amigos. En distintas ocasiones expresó el fuerte vínculo emocional que mantiene con ese espacio y destacó la importancia que tuvo en su vida cotidiana y en la salud como principal objetivo.

Para Morris, la piscina representa mucho más que un lugar para ejercitarse

  • Ella asegura que dentro del agua experimenta una sensación de libertad difícil de encontrar en otros entornos. Incluso explicó que una de las razones por las que disfruta tanto de nadar es que el agua permite moverse sin limitaciones y realizar actividades adaptadas a distintas capacidades físicas. "En la piscina puedes hacer lo que quieras”, declaró.
  • Además, la natación suele ser una de las actividades más recomendadas para adultos mayores porque reduce el impacto sobre las articulaciones y favorece el trabajo cardiovascular sin exigir movimientos bruscos.

La importancia de la vida social y una actitud positiva

Aunque el ejercicio ocupa un lugar central en su rutina, Morris considera que el bienestar depende de varios factores.

  • Uno de ellos es el contacto permanente con otras personas. Quienes la conocen destacan su facilidad para relacionarse y hacer sentir cómodos a quienes recién llegan a un grupo.
  • En el YMCA mantiene conversaciones frecuentes con otros asistentes y tiene la costumbre de presentarse a los nuevos integrantes. Según relató su hija, Sue Condino, siempre mostró una personalidad sociable y abierta, característica que conserva hasta la actualidad.

Otro aspecto que Betty considera esencial es la gratitud

Intenta vivir cada jornada valorando las cosas positivas que tiene a su alrededor. También remarcó la importancia de conservar una mirada optimista frente a los desafíos cotidianos.

betty morris a sus 101 años
El equilibrio consiste en mantener hábitos saludables sin dejar de disfrutar pequeños placeres.

El equilibrio consiste en mantener hábitos saludables sin dejar de disfrutar pequeños placeres.

La historia de Betty Morris demuestra que mantenerse activo después de los 100 años es posible cuando se combinan movimiento, relaciones sociales y una actitud positiva. La natación, las clases de zumba, las caminatas y el contacto con otras personas forman parte de una rutina que sigue practicando con entusiasmo.

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