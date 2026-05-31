Pan casero en sartén en menos de 20 minutos y con solo 3 ingredientes, ideal para una comida rápida

Preparar pan casero puede llevar largas horas de levado, el horno encendido mucho tiempo y recetas complejas. En este caso, la receta es simple y rápida que permite disfrutar de un pan recién hecho en menos de 20 minutos y utilizando apenas tres ingredientes básicos para luego acompañar distintas comidas durante el día.
Con una sartén común y algunos ingredientes cotidianos es posible obtener panes tiernos, ideales para acompañar comidas, preparar sándwiches o incluso crear versiones dulces y saladas según el gusto de cada persona.
Los 3 ingredientes necesarios para preparar este pan rápido
Ingredientes
- 2 tazas de harina leudante.
- 1 taza de yogur natural.
- 1 pizca de sal.
Materiales necesarios
- Bowl o recipiente grande.
- Cuchara o espátula.
- Palo de amasar (o botella limpia).
- Sartén antiadherente.
- Espátula para dar vuelta los panes.
Cómo es el paso a paso para hacer pan casero en sartén
Cómo hacerlo
- Colocá la harina leudante y la sal dentro de un bowl.
- Agregá el yogur natural.
- Mezclá hasta integrar todos los ingredientes y obtener una masa uniforme.
- Trasladá la masa a una superficie limpia.
- Amasá suavemente durante unos minutos hasta que quede lisa.
- Si la preparación está demasiado pegajosa, incorporá una pequeña cantidad adicional de harina.
- Dividí la masa en varias porciones pequeñas.
- Estirá cada una hasta formar discos del grosor deseado.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio.
- Cociná cada disco entre 3 y 4 minutos por lado.
- Retirá cuando estén dorados y ligeramente inflados.
El tiempo total suele ser inferior a los 20 minutos.
Otra ventaja es que puede utilizarse de múltiples maneras
- Como acompañamiento de ensaladas.
- Para preparar sándwiches.
- Como base de wraps.
- Junto a sopas y guisos.
- En versiones dulces para desayunos y meriendas.
receta de pan en sartén
También es posible agregar especias y hierbas secas como: orégano, romero, tomillo, ajo en polvo.
IA Gemini
Gracias a su preparación rápida, su versatilidad y la posibilidad de personalizar sabores, este pan casero logra convertirse en una alternativa práctica para disfrutar de una receta veloz en menos de 20 minutos y sin necesidad de utilizar el horno.