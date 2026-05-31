31 de mayo de 2026 - 14:42

Pan casero en sartén en menos de 20 minutos y con solo 3 ingredientes, ideal para una comida rápida

Una receta simple, económica y sin horno logra un pan casero crocante por fuera y húmedo por dentro en menos de 20 minutos.

Este tipo de recetas se convirtió en una de las opciones favoritas para obtener un pan fresco en pocos minutos.

Foto:

IA Gemini
Por Daniela Leiva

Preparar pan casero puede llevar largas horas de levado, el horno encendido mucho tiempo y recetas complejas. En este caso, la receta es simple y rápida que permite disfrutar de un pan recién hecho en menos de 20 minutos y utilizando apenas tres ingredientes básicos para luego acompañar distintas comidas durante el día.

Con una sartén común y algunos ingredientes cotidianos es posible obtener panes tiernos, ideales para acompañar comidas, preparar sándwiches o incluso crear versiones dulces y saladas según el gusto de cada persona.

No lleva levadura adicional y los ingredientes suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Los 3 ingredientes necesarios para preparar este pan rápido

Ingredientes

  • 2 tazas de harina leudante.
  • 1 taza de yogur natural.
  • 1 pizca de sal.

Materiales necesarios

  • Bowl o recipiente grande.
  • Cuchara o espátula.
  • Palo de amasar (o botella limpia).
  • Sartén antiadherente.
  • Espátula para dar vuelta los panes.

Cómo es el paso a paso para hacer pan casero en sartén

Cómo hacerlo

  1. Colocá la harina leudante y la sal dentro de un bowl.
  2. Agregá el yogur natural.
  3. Mezclá hasta integrar todos los ingredientes y obtener una masa uniforme.
  4. Trasladá la masa a una superficie limpia.
  5. Amasá suavemente durante unos minutos hasta que quede lisa.
  6. Si la preparación está demasiado pegajosa, incorporá una pequeña cantidad adicional de harina.
  7. Dividí la masa en varias porciones pequeñas.
  8. Estirá cada una hasta formar discos del grosor deseado.
  9. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio.
  10. Cociná cada disco entre 3 y 4 minutos por lado.
  11. Retirá cuando estén dorados y ligeramente inflados.

El tiempo total suele ser inferior a los 20 minutos.

Otra ventaja es que puede utilizarse de múltiples maneras

  • Como acompañamiento de ensaladas.
  • Para preparar sándwiches.
  • Como base de wraps.
  • Junto a sopas y guisos.
  • En versiones dulces para desayunos y meriendas.
También es posible agregar especias y hierbas secas como: orégano, romero, tomillo, ajo en polvo.

Gracias a su preparación rápida, su versatilidad y la posibilidad de personalizar sabores, este pan casero logra convertirse en una alternativa práctica para disfrutar de una receta veloz en menos de 20 minutos y sin necesidad de utilizar el horno.

