Pan liviano hecho en sartén en 15 minutos, ideal para una cena saludable

Una receta simple, con pocos ingredientes y sin horno. Este pan es ideal para acompañar una cena saludable y rápida que sorprende por su textura y sabor.

Lo simple es que no necesita horno y logra una un pan tierno por dentro y apenas crocante por fuera.

Para una cena práctica, liviana y lista en pocos minutos aparece una alternativa útil y simple para acompañar distintas comidas. Es un pan preparado en sartén, sin necesidad de largas fermentaciones ni pasos complicados. Combina ingredientes simples y ofrece un resultado suave, dorado y perfecto para acompañar comidas saludables.

pan de sartén saludable La receta comienza utilizando harina, yogur y algunos condimentos básicos. WEB

Cómo es la receta rápida de pan saludable hecho en sartén Esta preparación combina rapidez, pocos ingredientes y una textura muy agradable. Además, contiene yogur y ayuda a darle humedad a la masa y aporta proteínas, convirtiéndolo en una opción diferente para quienes buscan comidas más equilibradas durante la noche.

Ingredientes necesarios 1 taza de harina leudante.

(Si preferís) 1 taza de harina común.

1 cucharadita y media de polvo para hornear.

y de ¼ cucharadita de sal.

de ¾ taza de yogur griego natural.

natural. Opcional: ajo en polvo o hierbas secas. Materiales necesarios Un bowl.

Palo de amasar o botella.

o botella. Sartén antiadherente o de hierro.

antiadherente o de hierro. Espátula. Paso a paso simple para hacerlo Colocá la harina en un bowl junto con la sal y los condimentos opcionales. Agregá el yogur griego y mezclá hasta formar una masa irregular. Llevá la preparación a una superficie apenas enharinada. Amasá suavemente durante uno o dos minutos hasta obtener una textura lisa. Dividí la masa en dos partes iguales. Estirá cada una hasta lograr discos finos. Calentá una sartén a fuego medio-alto con apenas unas gotas de aceite. Cociná cada pan entre dos y tres minutos por lado hasta que se infle y aparezcan manchas doradas. pan de sartén saludable Es ideal para acompañar ensaladas, hummus, pollo grillado o incluso comer solo como reemplazo del pan tradicional. WEB

Cómo acompañar este pan para una comida más equilibrada Este pan rápido suele recomendarse para cenas livianas porque combina bien con alimentos frescos y proteínas magras . Una de las opciones más elegidas es servirlo junto a ensaladas verdes, hummus o pollo a la plancha.

porque combina bien con y . Una de las opciones más elegidas es servirlo junto a o También puede rellenarse con verduras grilladas, queso untable o huevo revuelto para lograr una comida completa sin alimentos ultraprocesados. pan de sartén saludable IA Gemini El pan hecho en sartén en apenas 15 minutos es una alternativa para salir del apuro y lograr una cena rápida, simple y más liviana.