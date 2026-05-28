28 de mayo de 2026 - 19:35

Pan liviano hecho en sartén en 15 minutos, ideal para una cena saludable

Una receta simple, con pocos ingredientes y sin horno. Este pan es ideal para acompañar una cena saludable y rápida que sorprende por su textura y sabor.

Lo simple es que no necesita horno y logra una un pan tierno por dentro y apenas crocante por fuera.

Lo simple es que no necesita horno y logra una un pan tierno por dentro y apenas crocante por fuera.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Para una cena práctica, liviana y lista en pocos minutos aparece una alternativa útil y simple para acompañar distintas comidas. Es un pan preparado en sartén, sin necesidad de largas fermentaciones ni pasos complicados. Combina ingredientes simples y ofrece un resultado suave, dorado y perfecto para acompañar comidas saludables.

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pan de sartén saludable
La receta comienza utilizando harina, yogur y algunos condimentos básicos.

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Cómo es la receta rápida de pan saludable hecho en sartén

Esta preparación combina rapidez, pocos ingredientes y una textura muy agradable. Además, contiene yogur y ayuda a darle humedad a la masa y aporta proteínas, convirtiéndolo en una opción diferente para quienes buscan comidas más equilibradas durante la noche.

Ingredientes necesarios

  • 1 taza de harina leudante.
  • (Si preferís) 1 taza de harina común.
  • 1 cucharadita y media de polvo para hornear.
  • ¼ cucharadita de sal.
  • ¾ taza de yogur griego natural.
  • Opcional: ajo en polvo o hierbas secas.

Materiales necesarios

  • Un bowl.
  • Palo de amasar o botella.
  • Sartén antiadherente o de hierro.
  • Espátula.

Paso a paso simple para hacerlo

  1. Colocá la harina en un bowl junto con la sal y los condimentos opcionales.
  2. Agregá el yogur griego y mezclá hasta formar una masa irregular.
  3. Llevá la preparación a una superficie apenas enharinada.
  4. Amasá suavemente durante uno o dos minutos hasta obtener una textura lisa.
  5. Dividí la masa en dos partes iguales.
  6. Estirá cada una hasta lograr discos finos.
  7. Calentá una sartén a fuego medio-alto con apenas unas gotas de aceite.
  8. Cociná cada pan entre dos y tres minutos por lado hasta que se infle y aparezcan manchas doradas.
pan de sartén saludable
Es ideal para acompañar ensaladas, hummus, pollo grillado o incluso comer solo como reemplazo del pan tradicional.

Es ideal para acompañar ensaladas, hummus, pollo grillado o incluso comer solo como reemplazo del pan tradicional.

Cómo acompañar este pan para una comida más equilibrada

  • Este pan rápido suele recomendarse para cenas livianas porque combina bien con alimentos frescos y proteínas magras. Una de las opciones más elegidas es servirlo junto a ensaladas verdes, hummus o pollo a la plancha.
  • También puede rellenarse con verduras grilladas, queso untable o huevo revuelto para lograr una comida completa sin alimentos ultraprocesados.
pan de sartén saludable

El pan hecho en sartén en apenas 15 minutos es una alternativa para salir del apuro y lograr una cena rápida, simple y más liviana.

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