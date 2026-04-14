La nueva tendencia de otoño en el hogar: tres plantas que crecen en el agua y perfuman toda tu casa

Incorporar plantas en el interior del hogar mejora el ambiente y aporta aromas naturales sin necesidad de recurrir productos artificiales y costosos. Algunas especies, además, pueden desarrollarse directamente en agua, lo que simplifica su cuidado y elimina la necesidad de tierra.
Entre las opciones más prácticas aparecen tres variedades que combinan facilidad de mantenimiento, utilidad en la cocina y capacidad para aromatizar espacios.
Por qué conviene tener estas plantas dentro del hogar
Estas plantas se adaptan bien a recipientes simples, crecen a partir de esquejes y desarrollan raíces en pocos días si se mantienen en condiciones adecuadas. Su uso no se limita a lo decorativo: también pueden incorporarse en infusiones o preparaciones culinarias.
Menta: crecimiento y aroma intenso
La menta se destaca por su velocidad de desarrollo y su perfume fresco. Basta con colocar un tallo en agua para que en pocos días aparezcan raíces. Su fragancia mentolada se dispersa con facilidad en el ambiente y resulta útil tanto para bebidas como para recetas dulces o saladas.
Romero: resistencia y aroma
El romero ofrece un aroma más profundo y persistente, ideal para espacios amplios. Es una planta resistente que puede mantenerse en agua durante largos períodos si recibe buena luz. El recambio frecuente del agua evita el deterioro y sostiene su vitalidad.
Albahaca: frescura y versatilidad
La albahaca aporta un perfume más suave y una estética atractiva. Requiere luz abundante y cambios de agua cada dos o tres días para conservar su aspecto. Su versatilidad en la cocina la convierte en una de las opciones más funcionales.
Cuidados básicos para mantenerlas saludables
El mantenimiento es simple pero requiere constancia:
- Renovar el agua regularmente para evitar olores y proliferación de bacterias
- Utilizar recipientes limpios, preferentemente de vidrio
- Evitar la exposición directa al sol intenso
- Retirar hojas secas o dañadas para favorecer el crecimiento
Duración y reproducción
Con estos cuidados, las plantas pueden mantenerse durante semanas o meses. Cuando crecen en exceso, es posible cortar nuevos tallos y generar más ejemplares. Este método permite multiplicarlas sin costo y distribuirlas en distintos sectores del hogar.
El cultivo en agua elimina barreras prácticas y facilita la incorporación de vegetación en espacios reducidos. La combinación de aroma, utilidad y bajo mantenimiento convierte a estas especies en una opción eficiente para interiores.