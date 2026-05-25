25 de mayo de 2026 - 21:05

Cómo solucionar la invasión de hormigas en el balcón con un simple ingrediente que guardamos en casa

El truco natural que solo lo logra un ingrediente puede ser la solución para evitar hormigas en el balcón. Solo frena el avance de los insectos sin matarlos.

Las hormigas optarán por un camino lejano con este ingrediente.

Las hormigas optarán por un camino lejano con este ingrediente.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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La aparición constante de hormigas en balcones y se debe a que en las macetas aparece un material que las atrae. Especialmente durante los meses cálidos. Aunque muchas veces parecen inofensivas, su presencia repetida puede alterar la zona, afectar las plantas y revelar un inconveniente mayor relacionado con plagas ocultas en el lugar.

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Sin embargo, el sitio Gardening Know How recomienda un remedio casero muy sencillo que puede ayudar a mantenerlas alejadas utilizando un ingrediente que casi todos tienen en la cocina. Se trata de la canela, un producto natural cuyo aroma intenso actúa como una barrera olfativa que dificulta el paso de las hormigas sin perjudicar flores, hojas ni cultivos ornamentales.

hormigas en el balcón
Es un gran complemento para aplicarlo en distintas zonas del balcón.

Es un gran complemento para aplicarlo en distintas zonas del balcón.

Por qué las hormigas invaden las macetas en el balcón

Las hormigas suelen instalarse en macetas cuando encuentran condiciones favorables para refugiarse y alimentarse. La tierra húmeda, el calor constante y algunos restos orgánicos convierten estos espacios en lugares ideales para construir pequeños túneles o buscar comida.

En muchos casos, el verdadero problema no son las hormigas en sí, sino otros insectos presentes en las plantas. Entre los más frecuentes aparecen los pulgones y las cochinillas, que producen una sustancia pegajosa y azucarada conocida como melaza.

Esa melaza funciona como un gran atractivo para las hormigas, que comienzan a desplazarse constantemente hacia las plantas para alimentarse. Incluso pueden proteger a los pulgones de otros insectos beneficiosos con tal de conservar esa fuente de alimento.

Cuando esto ocurre, las plantas pueden empezar a mostrar señales de deterioro:

  • Hojas pegajosas.
  • Brotes deformados.
  • Color amarillento.
  • Crecimiento lento.
  • Menor cantidad de flores.

Por esa razón, observar hormigas repetidamente alrededor de las macetas suele ser una señal de que conviene revisar cuidadosamente hojas, tallos y brotes.

hormigas en el balcón
Al tratarse de un ingrediente natural, permite actuar rápidamente sin incorporar químicos.

Al tratarse de un ingrediente natural, permite actuar rápidamente sin incorporar químicos.

Cómo usar canela para alejar hormigas sin afectar las plantas

La canela se convirtió en uno de los remedios naturales más populares para controlar hormigas porque altera sus rutas de orientación. Estos insectos utilizan rastros de olor para desplazarse y encontrar alimento, y el perfume fuerte de esta especia puede interferir en ese sistema.

La aplicación resulta muy simple. Solo hace falta espolvorear una pequeña cantidad de canela molida alrededor de la maceta, sobre los bordes o en las zonas donde las hormigas suelen ingresar al balcón.

También puede colocarse:

  • Cerca de puertas o ventanas.
  • En grietas pequeñas.
  • Sobre el borde exterior de las macetas.
  • En sectores donde aparecen filas de hormigas.

No es necesario utilizar grandes cantidades. Una capa fina suele alcanzar para generar una barrera aromática suficiente.

Eso sí, después de lluvias, viento fuerte o riegos abundantes, conviene volver a aplicar la canela porque el polvo pierde efectividad con la humedad.

hormigas en el balcón

la canela aparece como una solución práctica, económica y fácil de aplicar. Aunque no elimina directamente a las hormigas, ayuda a reducir notablemente su circulación y puede convertirse en un gran complemento dentro del cuidado habitual en el balcón.

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