Cómo evitar que las ventanas "transpiren" en invierno: el método simple que recomiendan especialistas

Durante los días fríos, muchas personas notan que las ventanas comienzan a “transpirar”, acumulando gotas de agua en los vidrios y marcos. Aunque parece un problema menor, especialistas en hogar advierten que esta condensación puede generar humedad, moho y deterioro en paredes y muebles.

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El fenómeno ocurre especialmente en invierno , cuando el contraste entre el aire caliente del interior y el frío exterior provoca que el vapor de agua se transforme en gotas sobre las superficies más frías.

Los expertos en aislamiento térmico explican que el problema aparece cuando hay exceso de humedad dentro de la vivienda y poca ventilación.

Actividades cotidianas como cocinar, ducharse o secar ropa en interiores aumentan el vapor de agua en el ambiente. Cuando ese aire caliente entra en contacto con el vidrio frío, se produce la condensación.

Las viviendas con ventanas antiguas o poca circulación de aire suelen sufrir más este problema durante el invierno .

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El método simple que recomiendan los especialistas

La solución más efectiva y económica consiste en ventilar los ambientes unos minutos cada día, incluso cuando hace frío.

Abrir las ventanas entre 10 y 15 minutos ayuda a renovar el aire y reducir la humedad acumulada dentro del hogar. Además, los especialistas recomiendan mantener una temperatura interior estable y evitar secar ropa dentro de habitaciones cerradas.

Otra medida muy utilizada es colocar burletes o mejorar el sellado de ventanas para evitar cambios bruscos de temperatura sobre los vidrios.

Cómo evitar el moho y los malos olores

Cuando la humedad permanece durante varios días, pueden aparecer manchas negras en paredes y marcos, además de olor a encierro.

Por eso, los especialistas en hogar aconsejan secar la condensación apenas aparece y utilizar deshumidificadores o recipientes antihumedad en ambientes pequeños.

También recomiendan revisar cortinas y muebles cercanos a las ventanas, ya que pueden absorber humedad sin que las personas lo noten.

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Un pequeño hábito que hace la diferencia

Aunque muchas personas intentan mantener la casa completamente cerrada durante el invierno, la ventilación sigue siendo fundamental para cuidar el ambiente interior.

Con pequeños cambios y mejores hábitos, es posible evitar que las ventanas “transpiren” y mantener el hogar más cálido, saludable y libre de humedad.