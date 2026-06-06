6 de junio de 2026 - 19:17

El vinagre de alcohol no lo tires, es lo que necesitas para mejorar la energía de tu casa durante el invierno

El vinagre de alcohol se destaca como uno de los productos caseros más versátiles gracias a sus múltiples aplicaciones para el hogar.

El vinagre es una de las soluciones de bajo costo que conviene utilizar de manera correcta.

El vinagre es una de las soluciones de bajo costo que conviene utilizar de manera correcta.

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Por Redacción Por Las Redes

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vinagre y agua oxigenada

Aunque suele asociarse con la limpieza de cocinas y baños, cada vez más hogares incorporan un hábito que promete beneficios adicionales durante los meses más fríos: rociar vinagre en la entrada de la casa y en distintos puntos estratégicos de la vivienda.

Por qué el vinagre se convierte en un aliado durante los meses fríos

Durante el otoño y el invierno es habitual que algunos insectos busquen refugio en espacios cerrados para protegerse de las bajas temperaturas. Hormigas, arañas y otros pequeños invasores suelen aprovechar grietas, re

ndijas y accesos para ingresar a las viviendas.

rociar la puerta con vinagre

Frente a esta situación, el vinagre blanco aparece como una solución práctica y accesible. Su aroma intenso actúa como un repelente natural que puede desalentar la presencia de diversas plagas sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos. Además, se trata de un ingrediente fácil de conseguir y de bajo costo, una característica especialmente valorada por quienes buscan opciones económicas para el mantenimiento del hogar.

El secreto de rociarlo en la puerta de entrada

Uno de los usos que más se difundió en los últimos meses consiste en pulverizar una mezcla de agua y vinagre blanco sobre el marco de la puerta principal. La práctica busca crear una barrera aromática que dificulte el ingreso de insectos desde el exterior.

rociar la puerta con vinagre

También puede aplicarse sobre el piso cercano a la entrada, en zócalos, esquinas y pequeñas fisuras donde suelen aparecer rastros de actividad de hormigas o arañas. La recomendación es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto de forma constante durante toda la temporada.

En otoño e invierno este hábito adquiere una relevancia especial porque coincide con el período en el que muchas especies buscan resguardo dentro de las viviendas, especialmente durante jornadas de lluvia, humedad o temperaturas bajas.

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