Empleadas domésticas: cuánto cobra el personal de limpieza en junio 2026

Las empleadas domésticas tendrán nuevos valores salariales en junio 2026 tras el acuerdo informado por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). El esquema contempla aumentos escalonados y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.

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En este contexto, las trabajadoras de limpieza , incluidas en la categoría tareas generales, verán una actualización en los montos por hora y mensuales. Además, sigue vigente el adicional por zona desfavorable del 31% para las provincias alcanzadas.

El acuerdo salarial estableció aumentos consecutivos entre abril y julio:

Las trabajadoras de limpieza integran la categoría tareas generales.

Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría

Con los montos estimados difundidos por la UPACP, la escala salarial para junio 2026 queda de la siguiente manera:

Supervisora

Con retiro: $4.233,82 por hora / $528.158,40 mensual

Sin retiro: $4.614,42 por hora / $585.432,62 mensual

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.022,91 por hora / $492.481,06 mensual

Sin retiro: $4.387,44 por hora / $545.356,31 mensual

Caseros

Sin retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual

Sin retiro: $4.231,79 por hora / $533.256,50 mensual

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.547,45 por hora / $435.201,00 mensual

Sin retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual

Además, continúa la incorporación gradual de las sumas no remunerativas acordadas para marzo:

Hasta 12 horas semanales: incorporación de $4.000

Entre 12 y 16 horas: incorporación de $5.750

Más de 16 horas semanales: incorporación de $10.000

Cuánto cobra una empleada doméstica de limpieza por 4 horas diarias en junio

Para una trabajadora de tareas generales que realiza limpieza durante 4 horas por día, 5 días a la semana, se calcula una carga aproximada de 80 horas mensuales.

Plazo fijo abril.jpg Los salarios cambian según la modalidad con retiro o sin retiro. BAE Negocios

Con los valores estimados para junio 2026, el sueldo queda de la siguiente manera:

Con retiro

Valor por hora: $3.547,45

Sueldo mensual estimado: $283.796

Sin retiro

Valor por hora: $3.805,10

Sueldo mensual estimado: $304.408

A estos montos pueden sumarse adicionales obligatorios como la antigüedad del 1% por año trabajado y el adicional por zona desfavorable del 31%, según corresponda.