Empleadas domésticas: cuánto cobra el personal de limpieza en junio 2026

Las empleadas domésticas tendrán nuevos valores salariales en junio 2026 tras el acuerdo informado por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). El esquema contempla aumentos escalonados y la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.
En este contexto, las trabajadoras de limpieza, incluidas en la categoría tareas generales, verán una actualización en los montos por hora y mensuales. Además, sigue vigente el adicional por zona desfavorable del 31% para las provincias alcanzadas.
Escala salarial de empleadas domésticas en junio 2026: cuánto cobran según categoría
El acuerdo salarial estableció aumentos consecutivos entre abril y julio:
- Abril: aumento del 1,8% e incorporación del 50% de la suma no remunerativa de marzo
- Mayo: aumento del 1,6%
- Junio: aumento del 1,5%
- Julio: aumento del 1,4% e incorporación del otro 50% de la suma no remunerativa de marzo.
Empleadas domésticas recibirán un bono de entre $2.000 y $3000 según la categoría
Las trabajadoras de limpieza integran la categoría tareas generales.
Con los montos estimados difundidos por la UPACP, la escala salarial para junio 2026 queda de la siguiente manera:
Supervisora
- Con retiro: $4.233,82 por hora / $528.158,40 mensual
- Sin retiro: $4.614,42 por hora / $585.432,62 mensual
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $4.022,91 por hora / $492.481,06 mensual
- Sin retiro: $4.387,44 por hora / $545.356,31 mensual
Caseros
- Sin retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual
Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual
- Sin retiro: $4.231,79 por hora / $533.256,50 mensual
Personal para tareas generales
- Con retiro: $3.547,45 por hora / $435.201,00 mensual
- Sin retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual
Además, continúa la incorporación gradual de las sumas no remunerativas acordadas para marzo:
- Hasta 12 horas semanales: incorporación de $4.000
- Entre 12 y 16 horas: incorporación de $5.750
- Más de 16 horas semanales: incorporación de $10.000
Cuánto cobra una empleada doméstica de limpieza por 4 horas diarias en junio
Para una trabajadora de tareas generales que realiza limpieza durante 4 horas por día, 5 días a la semana, se calcula una carga aproximada de 80 horas mensuales.
Plazo fijo abril.jpg
Los salarios cambian según la modalidad con retiro o sin retiro.
BAE Negocios
Con los valores estimados para junio 2026, el sueldo queda de la siguiente manera:
Con retiro
- Valor por hora: $3.547,45
- Sueldo mensual estimado: $283.796
Sin retiro
- Valor por hora: $3.805,10
- Sueldo mensual estimado: $304.408
A estos montos pueden sumarse adicionales obligatorios como la antigüedad del 1% por año trabajado y el adicional por zona desfavorable del 31%, según corresponda.