ARCA podrá bloquear todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes que figuren en esta base de datos

La Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA puede generar fuertes restricciones para personas o comercios con inconsistencias fiscales graves. El impacto más sensible aparece en los cobros con tarjeta, QR, transferencias y billeteras virtuales , ya que bancos y proveedores de pago deben consultar esa base antes de operar.

ARCA confirmó una prórroga para Ganancias y Bienes Personales: cuáles son las nuevas fechas

El mecanismo se apoya en la Comunicación “A” 8144/2024 del Banco Central, que instruyó a entidades financieras y proveedores de servicios de pago a negar o discontinuar servicios a quienes figuren en esa base.

La lista es la Base de Contribuyentes No Confiables de ARCA. Allí pueden figurar personas humanas o jurídicas con inconsistencias fiscales, irregularidades no justificadas o problemas de validación del CUIT.

El organismo fiscal busca reforzar la fiscalización y combatir evasión fiscal, lavado de dinero y operaciones sin respaldo.

La medida no significa que cualquier deuda menor bloquee automáticamente una cuenta. La restricción se vincula con contribuyentes incorporados a esa base específica.

Qué operaciones pueden verse afectadas

Según la Comunicación “A” 8144, las entidades financieras y proveedores de servicios de pago no pueden brindar ciertos servicios de pago a comercios y personas humanas o jurídicas incluidas en la base.

Esto incluye aceptar pagos con transferencia, tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas cuando el contribuyente figura como no confiable.

En la práctica, un comercio puede quedar sin cobros con tarjeta, QR o pasarelas digitales hasta regularizar su situación ante ARCA.

Por qué alguien puede entrar en esa base

Las causas pueden estar relacionadas con inconsistencias graves en declaraciones, falta de documentación respaldatoria, imposibilidad de verificar operaciones o problemas en el estado administrativo del CUIT.

También pueden influir movimientos financieros incompatibles con lo declarado o conductas que impiden al organismo comprobar la trazabilidad de ingresos y operaciones.

Arca informa- Estafas Web

Por eso, el riesgo aumenta cuando una persona o empresa cobra por canales digitales, no factura correctamente o no puede justificar el origen de sus fondos.

Cómo saber si tu CUIT tiene problemas

El contribuyente debe revisar su situación fiscal con clave fiscal, especialmente el estado del CUIT y las notificaciones recibidas en el domicilio fiscal electrónico.

Naranja X explica que, si un comercio queda incluido en la base, puede recibir notificación de suspensión de cobros con productos de la plataforma hasta regularizar la situación.

También es importante revisar mensajes oficiales de ARCA y no confiar en correos, WhatsApp o enlaces desconocidos que prometen “desbloquear” cuentas.

Diferencia entre deuda común y CUIT no confiable

No cualquier deuda chica o atraso impositivo implica quedar sin medios de pago. La situación más delicada aparece cuando una CUIT entra en la Base de Contribuyentes No Confiables, una categoría vinculada a inconsistencias fiscales más graves.

Por eso, antes de alarmarse, conviene diferenciar entre una deuda regularizable y una condición que puede afectar cobros con tarjeta, QR, transferencias o billeteras virtuales.

Qué hacer para regularizar la situación

Si el CUIT aparece con problemas, el camino es hacer la presentación correspondiente ante ARCA y aportar documentación respaldatoria.

La gestión puede requerir el trámite “Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial” u otros procedimientos según el caso.

Una vez presentada la documentación, ARCA analiza el expediente y comunica la resolución por los canales fiscales declarados.