29 de mayo de 2026 - 14:34

Secuestraron una camioneta chilena en San Martín por presuntas irregularidades aduaneras

El operativo fue realizado por Policía Vial y personal de ARCA-Aduana Mendoza durante controles preventivos. El vehículo quedó retenido por una posible infracción al Código Aduanero y fue trasladado al depósito de secuestros de Aduana.

Secuestraron una camioneta chilena en San Martín por presuntas irregularidades aduaneras

Secuestraron una camioneta chilena en San Martín por presuntas irregularidades aduaneras

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Por Enrique Pfaab

En un operativo conjunto realizado en San Martín, personal de Policía Vial y agentes de ARCA-Aduana Mendoza secuestraron preventivamente una camioneta con patente chilena por presuntas irregularidades vinculadas al régimen de admisión temporal.

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El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21 del jueves en la base de Policía Vial San Martín y continuó luego en el depósito de Aduana Mendoza. Durante los controles preventivos, los efectivos identificaron una camioneta Chevrolet Silverado LT 4x4 con dominio extranjero y detectaron inconsistencias en la documentación presentada.

Según informaron fuentes oficiales, tras cotejar los datos con los sistemas de ARCA-DGA, se constató que el vehículo habría ingresado al país bajo el régimen de admisión temporal, pero estaba siendo conducido por una persona distinta a la que había registrado originalmente el ingreso al territorio nacional.

Además, el conductor, un hombre de 52 años, no contaba con la documentación aduanera correspondiente y el plazo autorizado de permanencia del rodado en el país se encontraría vencido.

Ante esta situación, personal de Aduana dispuso el secuestro preventivo de la camioneta en el marco de la Ley 22.415 del Código Aduanero, mientras que Policía Vial labró actuaciones por infracción a la Ley Provincial 9024.

Finalmente, el vehículo fue trasladado al depósito de secuestros de Aduana Mendoza, donde continuará el proceso administrativo y las actuaciones correspondientes.

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