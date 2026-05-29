Investigan la muerte de cinco águilas moras en Rivadavia y denuncian un posible caso de caza ilegal.

La muerte de cinco ejemplares de águila mora en la zona de La Reducción, en el departamento de Rivadavia, encendió la alarma de las autoridades ambientales de Mendoza , que investigan un posible caso de caza ilegal de fauna silvestre . Otro ejemplar de la misma especie logró sobrevivir y actualmente recibe tratamiento veterinario especializado en el Ecoparque Mendoza .

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La investigación quedó a cargo de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, que además presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para intentar identificar a los responsables.

El operativo comenzó luego de que un vecino alertara sobre la presencia de un ave rapaz herida en la zona de La Reducción . Tras la denuncia, efectivos de la Policía Rural y personal del Departamento de Fauna se trasladaron al lugar para asistir al ejemplar y ponerlo a resguardo.

Durante la inspección, los agentes hallaron los cuerpos sin vida de otros cuatro ejemplares de águila mora a la vera de la ruta. Más tarde, una nueva comunicación permitió localizar una quinta ave muerta en el mismo sector.

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet , explicó que tanto el ejemplar rescatado como las aves halladas sin vida fueron trasladados al Ecoparque Mendoza para ser sometidos a estudios clínicos y necropsias.

Los resultados preliminares confirmaron que al menos dos de las águilas presentaban lesiones compatibles con impactos de arma de fuego. Los especialistas detectaron fracturas óseas y perdigones alojados en distintas partes del cuerpo. En otro de los ejemplares se constató un traumatismo severo, mientras que uno de los cadáveres no pudo ser analizado con precisión debido a su avanzado estado de descomposición.

En cuanto al ave sobreviviente, permanece internada bajo tratamiento veterinario. Según detallaron desde el Ecoparque, atraviesa una etapa de estabilización clínica y recibe terapia quelante para reducir los niveles de plomo derivados de los proyectiles presentes en su organismo. Posteriormente, se evaluará la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica para extraer los perdigones.

A partir de las pruebas recolectadas, la principal hipótesis apunta a un hecho de caza furtiva. Por ese motivo, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque avanzará con las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, la Policía Rural anunció que intensificará los controles y patrullajes en distintos puntos de la provincia con el objetivo de prevenir nuevos ataques contra la fauna silvestre.

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Una especie clave para el equilibrio ambiental

El águila mora es una de las aves rapaces más representativas de Mendoza y cumple un rol fundamental en el ecosistema. Al ubicarse en la cima de la cadena alimentaria, contribuye al control natural de roedores, liebres e insectos de gran tamaño, ayudando a mantener el equilibrio ambiental y reduciendo riesgos de plagas que afectan tanto a la producción agropecuaria como a la salud pública.

La especie habita principalmente zonas abiertas de la provincia, como áreas de precordillera, estepas y serranías, donde necesita grandes extensiones para desplazarse y desarrollar sus actividades de caza.

Entre las principales amenazas que enfrenta el águila mora se encuentran la caza ilegal, el tráfico de fauna y el mascotismo. Por ese motivo, la especie se encuentra protegida tanto por legislación nacional como provincial.

Cómo denunciar delitos contra la fauna

La caza, captura, comercio y tenencia ilegal de fauna silvestre están prohibidos por la Ley Nacional 22.421 y por la normativa vigente en Mendoza.

Las denuncias pueden realizarse a través de:

Policía Rural: 911.

Dirección de Biodiversidad y Ecoparque: [email protected] .

. Portal oficial del Gobierno de Mendoza, mediante el sistema de denuncias online.

Desde el área ambiental remarcaron que la participación ciudadana resulta clave para prevenir delitos contra la fauna silvestre y proteger especies fundamentales para los ecosistemas mendocinos.