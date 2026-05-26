Murió decapitado tras chocar contra un tractor con rollos de pastura que tapaban las luces

Un hombre de 76 años murió trágicamente este lunes por la noche luego de chocar con su auto contra un tractor que circulaba por la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, cerca de Miramar . La víctima falleció en el acto tras sufrir una decapitación producto del impacto.

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El accidente ocurrió alrededor de las 20 en el kilómetro 7,5 de la ruta, cuando un Volkswagen Voyage impactó contra un tractor Deutz que era conducido por un trabajador rural de 21 años , identificado como Damián Rulín.

Según indicó Clarín, el tractor trasladaba un implemento agrícola tipo pinche con dos rollos de pastura, los cuales tapaban las luces traseras del vehículo . Esa situación fue constatada por los peritos que trabajaron en el lugar de la tragedia.

A raíz del fuerte impacto, uno de los pinches metálicos del implemento agrícola atravesó el parabrisas e impactó en la cabeza del conductor del automóvil , provocándole la muerte instantánea.

Las autoridades decidieron preservar la identidad de la víctima hasta que se complete la autopsia correspondiente.

Por el hecho, el conductor del tractor fue detenido y trasladado a una comisaría de Miramar, donde permanecerá alojado hasta prestar declaración indagatoria prevista para este martes.

La causa quedó a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, titular de la UFI de Delitos Culposos de Mar del Plata, quien imputó al joven por “homicidio culposo”, un delito excarcelable.

Además, recordaron que el artículo 62 de la Ley Nacional de Tránsito prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola o en condiciones de baja visibilidad, como niebla.