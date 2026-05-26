Anunciaron la muerte del rey Carlos III y luego se arrepintieron: ¿fake news o secreto mal guardado ?

Una emisora de radio local del sureste de Inglaterra y con llegada a todo el Reino Unido , tuvo que presentar este miércoles un pedido de disculpas al rey Carlos III y a sus oyentes por haber anunciado por error la muerte del soberano, atribuyéndolo a un fallo informático que ya resolvieron.

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“[La información] fue activada por error el martes por la tarde, anunciando erróneamente el fallecimiento de Su Majestad el Rey”, escribió en Facebook el director de Radio Caroline, Peter Moore. El ejecutivo achacó el error a “un fallo informático ocurrido en el estudio principal ”.

El programa del martes por la tarde no está disponible en la reproducción en la web de la emisora, con sede en Essex .

Desminieron el fallecimiento del rey Carlos III

Sin embargo, en las últimas horas se reveló el momento en el que la radio emite el mensaje grabado para anunciar la muerte del rey. Caroline Radio transmitía el reconocido sencillo What’s Up? de la banda de rock estadounidense 4 Non Blondes.

De un momento a otro, se interrumpe la música y una voz dice: “Suspendemos nuestra programación hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de su Majestad rey Carlos III. Vamos a transmitir música adecuada hasta nuevo aviso”.

El mensaje se reprodujo tres veces y luego comenzó a sonar God Save the King, el himno del Reino Unido. La transmisión fue interrumpida por 16 minutos. Todas las radios del Reino Unido mantienen preparado el aviso de muerte de los monarcas de turno y lo utilizan cuando fallecen.

Realeza Dieron la noticia del fallecimiento del Rey Carlos III y luego tuvieron que pedir disculpas. Web

Tras darse cuenta de la equivocación, la emisora, creada en 1964, se disculpó en antena y en redes sociales “por las molestias ocasionadas”. “Radio Caroline ha tenido el placer de emitir el mensaje de Navidad de Su Majestad la reina (Isabel II, fallecida en septiembre de 2022), y ahora el del rey, y esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más ”, escribió el director en el comunicado de disculpas.

Carlos III, de 77 años y aún en tratamiento por un cáncer, se encontraba de visita en Irlanda del Norte el martes por la tarde cuando la emisora anunció su fallecimiento.