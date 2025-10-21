El Rey Carlos III recibió una pésima noticia que repercute en la Familia Real

Protagonista de uno de los escándalos más aberrantes de los últimos tiempos, el integrante de la realeza británica tomó una decisión que no deja de sorprender.

El pasado 17 de octubre de 2025, el Príncipe Andrés anunció públicamente que renuncia a su título real de Duque de York , como así también a diversos honores que le fueron conferidos. La determinación llegó luego de una serie de reuniones con su hermano, el Rey Carlos III y otros miembros de la casa real.

Desde el 2016 pesa sobre Andrés la denuncia de Virginia Giuffre, quien lo denunció por abuso sexual en tres ocasiones. La mujer tenía 17 años cuando comenzaron a ocurrir los hechos en la red de trata que manejaba Jeffrey Epstein, amigo del príncipe. En ese entonces estalló uno de los escándalos más impactantes en la realeza británica.

Realeza El hermano del Rey Carlos renunció a su título real de Duque de York. web La renuncia del príncipe Andrés: polémica y cambios en la realeza Epstein fue considerado un depredador sexual. No fue juzgado porque en 2019 se quitó la vida en la prisión a la espera del juicio, acusado de tráfico, explotación y abuso sexual de menores de edad. Pero con aún con su muerte, el escándalo no terminó debido a que en su "negocio" estaban involucrados figuras reconocidas. En este contexto fue denunciado el príncipe Andrés.

Esto último es lo que en ese entonces había generaron gran enojo en la población, siendo que se aseguraba que la reina Isabel protegía fuertemente a su hijo ante las acusaciones. Por ello, no es sorpresivo que bajo el reinado de Carlos, Andrés finalmente renuncie a sus títulos nobles.

Realeza El hermano del Rey Carlos renunció a su título real de Duque de York. web "Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública. Por ende, dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido. Como lo he dicho anteriormente, de manera tajante niego las acusaciones en mi contra", fue el comunicado oficial sobre la decisión, aunque no dudó en reafirmar su inocencia.