15 de octubre de 2025 - 21:36

Una respuesta que sorprendió a todos: Pampita reveló si tendría otro hijo

Durante una nueva emisión de Los 8 Escalones, la actriz y modelo contó cuáles son sus planes a futuro.

Pampita fue conductora en Los 8 Escalones

La respuesta de Pampita que sorprendió a todos

Todo comenzó cuando Carolina Ardohain leyó una pregunta a un participante: “Según una encuesta de Voices! y la UADE realizada en 2023, ¿qué porcentaje de los argentinos afirmaron estar de acuerdo con que una madre tenga hijos después de los 40?”. Los porcentajes posibles eran 57, 67 o 77%. Antes de que el jugador pudiera responder, Pampita intervino con una confesión espontánea: “Yo tuve después de los 40 y la verdad, todo bien, doy fe. Capaz tengo uno más, dos más, cinco más…”.

Embed - A Pampita le preguntaron si tendría otro hijo y su respuesta sorprendió

Las risas inundaron el estudio y su compañera Barbie Simons no tardó en reaccionar con sorpresa, mientras Marcelo Polino bromeó: “Esto es un titular para portal”. Pampita explicó que sus palabras eran mitad en serio, mitad en broma: “Lo digo para provocar, porque cuando digo esto, mis amigas dicen ‘no te ayudo a criar a nadie más’, y salen corriendo. Se horrorizan si digo esto. Pero nunca se sabe”.

La posibilidad de tener otro hijo

El intercambio continuó con Simons intentando obtener una respuesta más concreta: “¿Vas a tener otro hijo?”. Pampita esquivó con humor: “Ay, se quedó mal, Barbie, me agarra en el camarín y me va a torturar”. Simons retrucó: “Sí, otra Anita para criar, para malcriar”. La conductora respondió entre risas: “La compartimos entre todas”. Pero su amiga insistió: “¿Tenés ganas? Del próximo podría ser madrina yo, me toca. Anita es como una ahijada más”. Pampita, sin definirse, cerró el tema con naturalidad: “No sé, no tengo ni idea qué deparará la vida. Esto está grabado, queda en archivo”.

Pampita fue conductora en Los 8 Escalones
Pampita fue conductora en Los 8 Escalones.

Pampita fue conductora en Los 8 Escalones.

El momento quedó enmarcado en humor y complicidad, hasta que el participante finalmente respondió “57%”, errando la consigna. Pampita corrigió: “77%, estoy de moda, ¿no?”.

Fuera del programa, la modelo y su pareja disfrutaron días atrás de un viaje romántico a la Polinesia Francesa, donde compartieron imágenes abrazados frente al mar turquesa de Moorea, una de las islas más deslumbrantes del archipiélago de la Sociedad. Allí, además de descansar, participaron de una experiencia de avistaje de ballenas, una actividad icónica de la región. En los videos publicados por Pepa, ambos aparecen sonrientes y conmovidos ante la majestuosidad de los animales.

