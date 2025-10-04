"Ella me invitó": el comentario de Pampita donde recordó el escándalo entre Wanda Nara, Icardi y Maxi López

Pampita volvió a recordar uno de los escándalos más resonantes de la Argentina: el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi, el cuál marcó la agenda mediática durante más de una década. Todo comenzó cuando Wanda anunció su separación de López con un mensaje en Twitter: “Basta para mí”. Poco después, confirmó su relación con Icardi, entonces señalado como amigo de Maxi.
El comentario de Pampita sobre el escándalo
El tema volvió a instalarse esta semana en Los 8 Escalones, durante el juego del verdadero o falso. En pantalla apareció una de las imágenes más icónicas del escándalo: Wanda, Maxi y Mauro sonrientes en un yate, fotografía que recorrió el mundo cuando estalló la polémica. El participante la reconoció como auténtica y, para reforzar la respuesta, Pampita recordó una de las declaraciones de Icardi de aquellos años: “Ella me invitó a dar un paseo con Maxi”.
Pampita fue conductora en Los 8 Escalones
La presencia de Marcelo Polino en el jurado sumó contexto al debate. “Así es, eran muy amigos Maxi y Mauro, y lo invitaron a su casa. Después pasó todo lo que está pasando ahora, y esa foto siempre se usa para el Día del Amigo como meme”, señaló el periodista, mencionando de nuevo el término que se volvió un neologismo popular: “la icardiada”. Pampita, sin embargo, aportó un matiz: “Ella dice que no eran tan amigos ellos. No la estoy defendiendo, pero hay versiones encontradas sobre esa foto”, dijo, antes de continuar con la dinámica del programa.
La foto del escándalo y el nuevo vínculo entre Wanda y Maxi
La postal, tomada hace más de doce años, sigue siendo un símbolo de esa historia que, entre amores, traiciones y reconciliaciones, aún no encuentra un cierre definitivo. Actualmente, Wanda enfrenta un conflicto judicial con Icardi, pero recompuso su vínculo con López al punto de que serán compañeros en la próxima edición de Masterchef Celebrity.
Maxi López y Wanda Nara
Maxi López "apadrinó" a Mauro Icardi cuando estaba en Barcelona, pero todos ya saben cómo terminó su relación.
El entramado, sin embargo, se remonta a casi veinte años atrás. Según testigos, en 2005 un adolescente Icardi se acercó a López, entonces jugador del Barcelona, para pedirle un autógrafo. En 2011 coincidieron en la Sampdoria de Italia, donde comenzaron una amistad que años más tarde se quebró de manera definitiva cuando se conoció la relación de Wanda con el delantero rosarino. Desde entonces, el triángulo se convirtió en una narrativa de códigos rotos, pasiones y polémicas que todavía hoy alimenta la memoria colectiva del espectáculo.