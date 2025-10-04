"Ella me invitó": el comentario de Pampita donde recordó el escándalo entre Wanda Nara, Icardi y Maxi López

Durante una nueva emisión de Los 8 Escalones, la modelo recordó uno de los comentarios de Icardi en medio del escándalo.

Pampita volvió a recordar uno de los escándalos más resonantes de la Argentina: el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi, el cuál marcó la agenda mediática durante más de una década. Todo comenzó cuando Wanda anunció su separación de López con un mensaje en Twitter: “Basta para mí”. Poco después, confirmó su relación con Icardi, entonces señalado como amigo de Maxi.

El comentario de Pampita sobre el escándalo El tema volvió a instalarse esta semana en Los 8 Escalones, durante el juego del verdadero o falso. En pantalla apareció una de las imágenes más icónicas del escándalo: Wanda, Maxi y Mauro sonrientes en un yate, fotografía que recorrió el mundo cuando estalló la polémica. El participante la reconoció como auténtica y, para reforzar la respuesta, Pampita recordó una de las declaraciones de Icardi de aquellos años: “Ella me invitó a dar un paseo con Maxi”.

Pampita fue conductora en Los 8 Escalones La presencia de Marcelo Polino en el jurado sumó contexto al debate. “Así es, eran muy amigos Maxi y Mauro, y lo invitaron a su casa. Después pasó todo lo que está pasando ahora, y esa foto siempre se usa para el Día del Amigo como meme”, señaló el periodista, mencionando de nuevo el término que se volvió un neologismo popular: “la icardiada”. Pampita, sin embargo, aportó un matiz: “Ella dice que no eran tan amigos ellos. No la estoy defendiendo, pero hay versiones encontradas sobre esa foto”, dijo, antes de continuar con la dinámica del programa.

La foto del escándalo y el nuevo vínculo entre Wanda y Maxi La postal, tomada hace más de doce años, sigue siendo un símbolo de esa historia que, entre amores, traiciones y reconciliaciones, aún no encuentra un cierre definitivo. Actualmente, Wanda enfrenta un conflicto judicial con Icardi, pero recompuso su vínculo con López al punto de que serán compañeros en la próxima edición de Masterchef Celebrity.