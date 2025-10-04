Moria Casán vuelve a la televisión: "Un desafío"

Moria Casán confirmó su regreso a la televisión abierta como conductora de un programa en El Trece . La diva tomará el cargo de lo que hasta ahora es “Mujeres Argentinas", conducido por la periodista María Belén Ludueña , manteniendo su horario matutino y a partir de noviembre.

Moria compartió cómo surgió la idea en una entrevista en el programa LAM , conducido por Ángel de Brito: “Me llamaron hace unos días, me ofrecieron hacer la mañana y me causó impacto el llamado, algo parecido a cuando me llamaron para ‘Brujas’.

Afirmó que se sintió honrada y le pareció "interesante" participar en una propuesta del canal 13, al que considera "canal de linaje, importante y de mucha fuerza". Además recordó: "Fue el primero en donde fui a trabajar por primera vez y me llevó Marrone”.

Con respecto a su debut en un programa matutino, la diva lo considera “un desafio” y se mostró muy entusiasta: “Es algo nuevo, un desafío, muy americano. Las mujeres norteamericanas que son muy de la mañana, de toda la vida y las sudamericanas también tenemos que estar siempre ahí”.

Sobre el nombre del programa, Moria afirmó que debe reunirse nuevamente con la producción para discutir más detalles, pero adelantó que cree que “El nombre se va a mantener, pero en algún momento va a estar mi nombre incluido” . Las panelistas presentes de LAM señalaron que hablar de Mujeres Argentinas es hablar, justamente, de Moria Casán.

En cuanto a los integrantes del ciclo, la conductora consideró: “Tendremos que hablar sobre el panel. Algunos quedarán y otros no sé. Es algo conmigo y con la producción para tratar de ponernos de acuerdo”. Además, se definió como una profesional exigente solo en la previa: “Para trabajar, soy segura, profesional y no rompo las pelotas. En el contrato exijo, después no”.

Su rivalidad con Georgina Barbarossa

El conductor Ángel de Brito destacó un detalle sobre el horario de Moria que la dejará en en competencia con “A la Barbarossa”, conducido por Georgina Barbarossa, con quien la diva mantiene un crece mediático desde hace años. De hecho, Georgina afirmó: “No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido”.

En base a esta rivalidad planteada por el conductor, Casán respondió: “No tiene nada que ver, las malas relaciones que tengamos con las personas, porque son programas que están impuestos desde hace años y en canales líderes”.

La diva concluyó su postura sobre la competencia, apuntando al bajo rating de la TV actual: “No me fijo jamás en la competencia, además, es muy humillante competir para llegar a un dígito, con los rating que hay hoy en día. ¡Cómo te humilla el numerito 0,0 para nunca hacer dos dígitos, ya directamente te devalúa!. Son otros tiempos, mediciones y es otra la comunicación”, remató.

A pesar de los cruces históricos con los que se las relaciona, Georgina Barbarossa afirmó que la presencia de Moria Casán implicaría una mejora para el rating: “Me parece bárbaro que haya competencia. Eso te pone también más pilas. Igual yo siempre digo que tengo el mejor equipo de la televisión del mundo y realmente lo creo”.

Por su parte Moria concluyó: “No está en mi mente competir por más que la gente quiera que lo hagamos. Cuando la figura, además de eso va a hacer un programa de tele y aparte de la conducción, sos una artista, cambian los parámetros para la pelea, la prensa o los dos”.