"No la voy a perdonar jamás": la escandalosa razón por la Georgina Barbarossa no quiere ver a Moria Casán

El enfrentamiento entre ambas tendría origen en 2011, luego de la muerte del esposo de Georgina Barbarossa.

Georgina Barbarossa
Por Redacción Espectáculos

El origen de la pelea entre Georgina y Moria

El origen del conflicto se remonta a declaraciones de Casán sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, esposo de Barbarossa, asesinado en 2011 durante un asalto. Según la conductora, Moria habló en público de las adicciones de Lecuna tanto en vida como después de su muerte, lo que consideró un límite infranqueable. “No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal estando vivo y también después cuando murió”, recordó Barbarossa, marcando el punto central de su enojo.

Embed - GUERRA TOTAL: MORIA CASÁN vs GEORGINA BARBAROSSA

Ante la consulta de Los Profesionales sobre una posible reconciliación, la actriz fue categórica: “No, no existe, no existe. Se murió ese vínculo”. Reconoció que hubo intentos de acercamiento por parte de Casán, pero reafirmó su negativa: “Meterse con Vasco con una persona en vida y después de muerta, no, no. Eso para mí es el límite”.

A pesar de esa posición, no dejó de valorar el talento artístico de su colega: “Moria es una mujer muy inteligente, muy capaz, muy talentosa, es rápida. Me parece una gran artista”. Sin embargo, advirtió que la competencia televisiva solo suma adrenalina laboral sin modificar en nada la fractura personal: “Me parece bárbaro que haya competencia. Eso te pone también más pilas. Igual yo siempre digo que tengo el mejor equipo de la televisión del mundo y realmente lo creo”.

La tensión a lo largo de los años

La tensión entre ambas ha tenido picos notorios en el pasado. En 2017, Casán elogió una entrevista de Barbarossa a su hija, Sofía Gala, pero la respuesta fue lapidaria: “Vi los tuits de Moria pero no me importan. No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido”. Poco después, los cruces se intensificaron con calificativos como “decorado” o “desayuna hielo y vinagre” de parte de Casán, frente a las acusaciones de mentira y oportunismo mediático lanzadas por Barbarossa.

Georgina Barbarossa debió ser atendida por un grave cuadro de estrés.

El distanciamiento volvió a ser tema en 2020 con la participación de Barbarossa en Cantando 2020, donde Casán era jurado. Moria declaró en LAM: “No la voy a mirar porque me descompenso, en serio. Es una señora de una vibra espantosa. La voy a escuchar pero no la voy a mirar porque me hace mal a la vista”. La reacción de Barbarossa fue inmediata: comunicó su renuncia a los productores Fede Hoppe y Pablo “El Chato” Prada y publicó en redes sociales un mensaje con tono definitivo: “Mi dignidad, mi palabra, mi moral y mi ética NO TIENEN PRECIO”.

