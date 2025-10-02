"No la voy a perdonar jamás": la escandalosa razón por la Georgina Barbarossa no quiere ver a Moria Casán

El enfrentamiento entre ambas tendría origen en 2011, luego de la muerte del esposo de Georgina Barbarossa.

El regreso de Moria Casán a la televisión argentina con un magazine matutino en El Trece, cuyo desembarco ya está prácticamente definido, encendió una de las rivalidades más largas y tensas del mundo del espectáculo nacional. Enfrente estará Georgina Barbarossa, quien conduce su propio ciclo por Telefe, en el mismo horario en que se emitirá La One.

Moria Casán confirmó el elenco de su serie. Moria Casán confirmó el elenco de su serie. gentileza El origen de la pelea entre Georgina y Moria El origen del conflicto se remonta a declaraciones de Casán sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, esposo de Barbarossa, asesinado en 2011 durante un asalto. Según la conductora, Moria habló en público de las adicciones de Lecuna tanto en vida como después de su muerte, lo que consideró un límite infranqueable. “No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido. Habló mal estando vivo y también después cuando murió”, recordó Barbarossa, marcando el punto central de su enojo.

Embed - GUERRA TOTAL: MORIA CASÁN vs GEORGINA BARBAROSSA Ante la consulta de Los Profesionales sobre una posible reconciliación, la actriz fue categórica: “No, no existe, no existe. Se murió ese vínculo”. Reconoció que hubo intentos de acercamiento por parte de Casán, pero reafirmó su negativa: “Meterse con Vasco con una persona en vida y después de muerta, no, no. Eso para mí es el límite”.

A pesar de esa posición, no dejó de valorar el talento artístico de su colega: “Moria es una mujer muy inteligente, muy capaz, muy talentosa, es rápida. Me parece una gran artista”. Sin embargo, advirtió que la competencia televisiva solo suma adrenalina laboral sin modificar en nada la fractura personal: “Me parece bárbaro que haya competencia. Eso te pone también más pilas. Igual yo siempre digo que tengo el mejor equipo de la televisión del mundo y realmente lo creo”.

La tensión a lo largo de los años La tensión entre ambas ha tenido picos notorios en el pasado. En 2017, Casán elogió una entrevista de Barbarossa a su hija, Sofía Gala, pero la respuesta fue lapidaria: “Vi los tuits de Moria pero no me importan. No la voy a perdonar jamás porque habló muy mal de mi marido”. Poco después, los cruces se intensificaron con calificativos como “decorado” o “desayuna hielo y vinagre” de parte de Casán, frente a las acusaciones de mentira y oportunismo mediático lanzadas por Barbarossa.