El inesperado comentario de Mario Pergolini sobre Gimena Accardi que hizo reaccionar a Nico Vázquez

Nicolás Vázquez vivió un momento inesperado durante su participación en Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece. La situación ocurrió cuando, en medio de una charla distendida, el presentador lanzó un comentario que tocó un tema sensible en la vida personal del actor.

“Yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, expresó Pergolini, mientras usaba un protector bucal y en clara referencia a la separación de Vázquez y Gimena Accardi.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estuvieron separados Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estuvieron separados La respuesta de Nicolás Vázquez El actor reaccionó de inmediato y con firmeza. “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, respondió con tono categórico, evitando profundizar sobre la ruptura. Con esa intervención, dejó en claro su postura y ratificó su estilo frontal y directo, sin dar espacio a la especulación mediática.

El reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvieron a coincidir públicamente en un evento íntimo que tuvo como motivo la primera comunión de un niño cercano a su entorno. Aunque su separación puso fin a una relación de casi veinte años, los actores mantienen un lazo cordial que quedó en evidencia durante la reunión, marcada por gestos de afecto y respeto mutuo.

Gimena Accardi Gimena Accardi atraviesaría un nuevo romance tras su separación de Nicolás Vázquez. Aseguran que el joven tendría 23 años. Ambos compartieron en redes sociales imágenes del encuentro, aunque evitaron mencionarse directamente. Accardi publicó la foto de una torta decorada con un ángel y un cartel de Primera Comunión, además de posar junto al niño homenajeado. Vázquez, por su parte, mostró el living donde se realizó la celebración y también posó con el pequeño, acompañado de un mensaje cargado de ternura: “Feli del amor”. Ese registro dejó en claro que, pese al final de la pareja, la convivencia en espacios compartidos sigue siendo posible gracias al respeto y al afecto que aún se profesan.