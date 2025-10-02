2 de octubre de 2025 - 22:26

El inesperado comentario de Mario Pergolini sobre Gimena Accardi que hizo reaccionar a Nico Vázquez

El particular momento que vivió el actor ocurrió durante la emisión de Otro día Perdido, ciclo conducido por Pergolini.

Nicolás Vázquez Rocky
Por Redacción Espectáculos

Yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, expresó Pergolini, mientras usaba un protector bucal y en clara referencia a la separación de Vázquez y Gimena Accardi.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi estuvieron separados

La respuesta de Nicolás Vázquez

El actor reaccionó de inmediato y con firmeza. “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, respondió con tono categórico, evitando profundizar sobre la ruptura. Con esa intervención, dejó en claro su postura y ratificó su estilo frontal y directo, sin dar espacio a la especulación mediática.

El reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi volvieron a coincidir públicamente en un evento íntimo que tuvo como motivo la primera comunión de un niño cercano a su entorno. Aunque su separación puso fin a una relación de casi veinte años, los actores mantienen un lazo cordial que quedó en evidencia durante la reunión, marcada por gestos de afecto y respeto mutuo.

Gimena Accardi
Ambos compartieron en redes sociales imágenes del encuentro, aunque evitaron mencionarse directamente. Accardi publicó la foto de una torta decorada con un ángel y un cartel de Primera Comunión, además de posar junto al niño homenajeado. Vázquez, por su parte, mostró el living donde se realizó la celebración y también posó con el pequeño, acompañado de un mensaje cargado de ternura: “Feli del amor”. Ese registro dejó en claro que, pese al final de la pareja, la convivencia en espacios compartidos sigue siendo posible gracias al respeto y al afecto que aún se profesan.

El encuentro se produjo pocos días después de que Accardi hablara públicamente sobre su presente en una entrevista con LAM (América TV). Allí, la actriz desmintió rumores de un nuevo vínculo sentimental y explicó cómo vive el proceso de exposición posterior a la separación. “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición. Ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no quiero seguir haciéndolo”, expresó con firmeza.

