Agustín "Soy Rada" Aristarán enfrenta una demanda por plagio debido a su show en Netflix

Agustín “Soy Rada” Aristarán, artista que pasó de actuar en semáforos a presentarse en teatros y hoy conduce junto a Mario Pergolini un late night show, atraviesa un momento judicial complejo. El actor y humorista fue demandado por una escenógrafa que lo acusa de utilizar sin autorización su diseño para el especial Serendipia, disponible en Netflix.

La palabra de Rada Aristarán En un móvil con A la tarde (América), el cronista le consultó sobre el caso y Rada confirmó su conocimiento del proceso: “Sí, claro que estoy al tanto, por supuesto, porque soy la persona a la que se la acusa de eso. Mal acusado. Tengo que dejarlo en manos de abogados, que hace un rato que estamos en juicio. No se me tendría que haber acusado”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) El periodista buscó indagar en su relación con la denunciante y el artista fue tajante: “Sí, me recontra sorprendió. No lo hablé con ella. Me puso muy triste también en su momento. Nunca me hubiese gustado tener que llamar a un abogado, pero lo tuve que hacer”. Según explicó, el litigio lleva ya cuatro o cinco años y actualmente es gestionado por su equipo legal. “Yo no tengo intención de que pase a más, que se solucione”, señaló.

La demanda que sufrió el artista En el estudio del programa, los panelistas exhibieron la documentación presentada en la demanda, donde se comparan imágenes de la escenografía original en teatro con la que apareció en Netflix. Según la denunciante, el diseño había sido autorizado únicamente para funciones teatrales, no para su adaptación televisiva ni para una plataforma internacional. La escenógrafa reclama un resarcimiento económico y el reconocimiento de su autoría. Además de Rada, también fueron demandados el productor general y el director de arte del espectáculo.

image Serendipia, de Rada Aristarán. Netflix El especial Serendipia, estrenado en Netflix, buscó diferenciarse de los formatos tradicionales de stand up. El título, que remite a los hallazgos valiosos e inesperados, define la idea que Rada intentó transmitir en su show. La propuesta rompió con lo habitual al ser grabada sin público en vivo, decisión que el propio artista impulsó como una forma de adaptarse a los protocolos sanitarios de la época.