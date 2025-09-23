23 de septiembre de 2025 - 23:58

Un caso sin resolver: Federico D´Elía anunció que "se cayó" la película de Los Simuladores

Tras un largo tiempo de especulaciones, el actor confirmó que la serie no llegará a la pantalla grande y explicó los motivos. "La respuesta la debería dar Paramount", argumentó.

Federico D'Elia dijo que la película de Los Simuladores "se cayó".

Ante la espera de los fanáticos de la serie Los Simuladores, uno de los actores brindó detalles de la tan ansiada película. Federico D’Elía, quien interpretó a Santos, habló con la prensa y confirmó que el film no se realizará.

“No me molesta la pregunta, pero sí que sea yo le que tiene que dar la respuesta”, comenzó diciendo D'Elía. Además, apuntó los contra la empresa que había comprado los derechos para hacer el proyecto: “La respuesta la debería dar Paramount porque ellos saben por qué no y por qué sí. Nosotros firmamos un contrato, estábamos esperando para hacerla y de pronto se cayó”.

Aunque existe un contrato entre el elenco y la productora, la realización de la película se vio frenada por distintos obstáculos. Según detalló el actor, la decisión no depende de los intérpretes ni de los creativos que participaron del éxito televisivo.

“Yo creo que tiene que ver con lo económico, con la reestructuración de las compañías que hubo en las plataformas, pero nosotros estábamos muy avanzados para hacerla”, dijo D’Elía. El artista destacó también que habían atravesado instancias claves para concretar la producción antes de que, de manera abrupta, se interrumpiera el proyecto conjunto.

Ante la pregunta sobre la vigencia del contrato, D’Elía respondió: “Sí y estamos en ese quilombo, en un tema de ver cómo nos despegamos, es raro porque no se hizo”.

