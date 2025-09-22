La película de Disney+ que fue un fracaso en cines, pero ahora es un éxito en streaming

La trama sigue a un niño de 11 años que, por error, deberá ser embajador de la Tierra en un planeta desconocido.

La nueva película que llega a Dinsey+ y ya es un éxtio del streaming.

La nueva apuesta de Disney+ tuvo un paso decepcionante por los cines, pero encontró revancha en el streaming, donde ya se ubica entre los títulos más vistos en 59 países. Desde esta semana, también está disponible en Argentina.

Con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares y una recaudación mundial que apenas superó los 150 millones, "Elio" llegó a la pantalla grande en junio. No recibió malas críticas, pero su estreno quedó eclipsado por el furor de Lilo & Stitch, lanzada apenas un mes antes. Ahora, la película tiene su segunda vida desde la comodidad del sillón.

¿De qué trata Elio? La historia sigue a Elio Solís, un niño de 11 años con una gran imaginación pero poca confianza en sí mismo. Vive con su madre, Olga, quien trabaja en un proyecto secreto del gobierno relacionado con mensajes enviados al espacio. Por accidente, Elio responde una señal intergaláctica y es confundido con el embajador de la Tierra.

Embed - ELIO Tráiler Español Latino (Pixar, 2024) De un momento a otro, es transportado a una comunidad galáctica llena de criaturas alienígenas y debe representar a la humanidad frente a civilizaciones mucho más avanzadas. Aunque al principio se siente perdido y asustado, su creatividad, curiosidad y autenticidad lo ayudan a ganarse el respeto de los extraterrestres y a descubrir su verdadero lugar en el mundo.

Pixar conserva una reputación fuerte y consiste en historias emotivas y visuales que suelen funcionar mejor en entornos de visualización personal o familiar.