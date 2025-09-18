18 de septiembre de 2025 - 13:41

El clásico musical de Disney Channel que vuelve con nueva secuela y elenco original

Fue uno de los mayores éxitos de la década de 2000 y promete revivir el furor en una nueva generación. Hay una ausencia actoral que sorprende, pero hay esperanzas.

Un clásico musical de Disney Channel vuelve y hay expectativa entre los fans

Un clásico musical de Disney Channel vuelve y hay expectativa entre los fans

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con un gracioso video, que recuerda una escena épica de la primera película, los Jonas Brothers confirmaron que “Camp Rock 3” ya está en producción. El filme, original de Disney Channel pero que próximamente se verá en streaming por Disney+, sorprendió por una notable ausencia: ¿qué pasará con Demi Lovato?

Sin embargo, la sorpresa fue que no se vio a la cantante e intérprete de Mitchie Torres, la protagonista de las películas adolescentes, por ningún lado. Algunos fanáticos insinuaron verla de espaldas en uno de los videos que se filtraron del primer día de producción en el conocido espacio verde donde transcurre el campamento y el filme.

La confirmación del elenco de Camp Rock 3

En un segundo posteo la compañía del ratón presentó a las estrellas de la tercera entrega: Joe, Nick y Kevin Jonas encabezan los protagónicos. Pero sin señales de Demi, luego siguen María Canals Barrera, que interpreta a la madre de Mitchie; y ocho personajes más, todos rostros nuevos.

El elenco juvenil está compuesto por Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean, quienes interpretarán a los nuevos campistas. La serie está dirigida por Veronica Rodríguez, con guion de Eydie Faye, y se está filmando en Vancouver, Canadá.

El elenco completo de "Camp Rock 3".
De qué tratará "Camp Rock 3"

La tercera entrega, que sale 17 años después de la original, seguirá a Connect 3 en su regreso al icónico campamento musical después de enfrentar un revés profesional: la banda pierde a su acto de apertura para la gira de reunión que tenían planeada.

Para solucionarlo, los hermanos ofrecen a los jóvenes campistas la oportunidad de audicionar, transformando a Camp Rock en un lugar lleno de sueños, competencias y sorpresas inesperadas.

Demi Lovato y una última esperanza…

Demi Lovato y Joe Jonas cantando "This is me".
Las señales fueron confusas, su reciente interpretación junto a los Jonas Brothers de “This is me” y “I wouldn't change a thing” hicieron pensar que Demi Lovato estaría indiscutiblemente entre el elenco principal. Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que no regrese como protagonista pero sí haga una aparición especial sorpresa.

Además, la cantante celebró la nueva entrega con una historia en su Instagram en la que le deseó suerte a la nueva clase de campistas. Su segunda historia fue una recopilación de dos fotos de Mitchie Torres, su personaje.

Las historias de Instagram de Demi Lovato.
