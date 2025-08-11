Joe Jonas y Demi Lovato volvieron a cantar juntos: ¿se viene Camp Rock 3?

Los exnovios interpretaron en un escenario de Nueva Jersey dos temas del clásico de Disney y reavivaron varios rumores.

El reencuentro musical entre Joe Jonas y Demi Lovato arriba del escenario encendió las redes sociales. Los exnovios y estrellas Disney cantaron dos clásicos de su repertorio juntos y despertaron los rumores ¿se viene la tercera entrega de "Camp Rock"?

Los Jonas Brothers invitaron a Demi al escenario durante su gira “JONAS 20: Greetings from Your Hometown Tour”. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los exnovios interpretaron dos canciones “This Is Me”, de Camp Rock 1, y “Wouldn’t Change a Thing”, de la segunda entrega.

"This is Me", canción histórica de Disney "This is Me" pasó a la historia como uno de los temas más icónicos de Camp Rock, y de Disney. Acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify y supera las 100 millones de visualizaciones en YouTube.

La canción es clave en la trama, ya que acompaña un momento importante en la historia de amor entre Mitchie y Shane, personajes interpretados por Demi Lovato y Joe Jonas, en la que el cantante descubre que es la voz de la joven la que dio vida a la melodía que lo conmovió desde un principio en el campamento musical.

"Wouldn't Change a Thing", también histórico pero por la polémica Demi y Joe tuvieron un romance que comenzó luego de la primera entrega, en 2008, y que finalizó en medio de la gira de promoción de la secuela en 2010. Ambos eran muy jóvenes y ella enfrentaba varios problemas de adicciones a las drogas.