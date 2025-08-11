11 de agosto de 2025 - 12:30

Joe Jonas y Demi Lovato volvieron a cantar juntos: ¿se viene Camp Rock 3?

Los exnovios interpretaron en un escenario de Nueva Jersey dos temas del clásico de Disney y reavivaron varios rumores.

Joe Jonas y Demi Lovato juntos y cantando clásicos de Disney.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El reencuentro musical entre Joe Jonas y Demi Lovato arriba del escenario encendió las redes sociales. Los exnovios y estrellas Disney cantaron dos clásicos de su repertorio juntos y despertaron los rumores ¿se viene la tercera entrega de "Camp Rock"?

Los Jonas Brothers invitaron a Demi al escenario durante su gira “JONAS 20: Greetings from Your Hometown Tour”. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los exnovios interpretaron dos canciones “This Is Me”, de Camp Rock 1, y “Wouldn’t Change a Thing”, de la segunda entrega.

Embed - Wouldn’t Change A Thing Jonas Brothers & Demi Lovato - 8/10/2025

“This is Me”, canción histórica de Disney

“This is Me” pasó a la historia como uno de los temas más icónicos de Camp Rock, y de Disney. Acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify y supera las 100 millones de visualizaciones en YouTube.

La canción es clave en la trama, ya que acompaña un momento importante en la historia de amor entre Mitchie y Shane, personajes interpretados por Demi Lovato y Joe Jonas, en la que el cantante descubre que es la voz de la joven la que dio vida a la melodía que lo conmovió desde un principio en el campamento musical.

Embed - Demi Lovato, Joe Jonas - This Is Me (From "Camp Rock"/Sing-Along)

“Wouldn’t Change a Thing”, también histórico pero por la polémica

Demi y Joe tuvieron un romance que comenzó luego de la primera entrega, en 2008, y que finalizó en medio de la gira de promoción de la secuela en 2010. Ambos eran muy jóvenes y ella enfrentaba varios problemas de adicciones a las drogas.

Tras hacer público el anuncio los cantantes debieron subir al escenario e interpretar la melodía que habla, justamente, de una discusión de pareja entre los personajes Shane y Mitchie. La interpretación los dos a cada lado y las miradas de enojo de ella hicieron que el video se volviera viral hace 15 años. Hoy lo interpretan alegres.

Embed - ** Joe Jonas & Demi Lovato 'Wouldn't Change A Thing' LIVE Good Morning America **

Rumores y expectativas sobre Camp Rock 3

Los rumores sobre una posible tercera película cobraron fuerza cuando Demi Lovato fue vista ensayando junto a los Jonas Brothers antes del concierto.

A pesar de la falta de anuncios oficiales, la reacción del público y la energía entre los artistas mantienen viva la expectativa. No sería raro luego de que Miley Cyrus hiciera algunos adelantos sobre Hannah Montana por el aniversario a dos décadas de su estreno.

Embed - for the history books @joejonas
@ddlovato

for the history books @joejonas

original sound - Celebrity Interviews

Además, la cantante subió a su TikTok oficial un lipstick junto a Joe donde la voz, que es ella misma hace años, dice que “Se sentó con el presidente de Disney y le dijo que quería hacer historia”.

