Cómo es "Elio", la nueva película de Disney y Pixar que estrena este jueves en el cine

La visión detrás de Pixar sigue moldeada por Pete Docter, actual director creativo del estudio y mente detrás de clásicos como "Monsters, Inc.", "Up", "Intensa-Mente" y "Soul". Tres de estas películas no solo marcaron un antes y un después en la animación, sino que también se alzaron con el Oscar a la mejor película animada. Docter es quien diseña y redefine los proyectos desde su concepción, guiando la narrativa y estética mucho antes de que lleguen a la pantalla grande.