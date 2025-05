Estrenos de cine de este jueves 29 de mayo: una semana para el terror y las posesiones demoníacas

Este jueves 29 de mayo, los cines argentinos reciben tres propuestas cinematográficas que prometen: "Hurry Up Tomorrow", "Cuando el demonio llama" y el reestreno de la icónica "Possession".

Hurry Up Tomorrow: El debut cinematográfico de The Weeknd

El reconocido cantante canadiense Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, da un paso audaz en su carrera con "Hurry Up Tomorrow", su primer largometraje como protagonista y coautor del guion. Dirigida por Trey Edward Shults ("Waves"), la película es un thriller psicológico que acompaña el lanzamiento del álbum homónimo de Tesfaye, cerrando así su trilogía musical iniciada con "After Hours" (2020) y continuada con "Dawn FM" (2022).