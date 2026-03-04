4 de marzo de 2026 - 01:00

Estrenos de cine: a días del Oscar, Jessie Buckley sorprende con otra actuación impresionante

La actriz, favorita de los Oscar, protagoniza "¡La novia!", que desde este jueves puede verse en los cines argentinos.

Por Daniel Arias Fuenzalida

A pocos días de la entrega de los premios Oscar, Jessie Buckley está en boca de todos: es la sólida candidata a llevarse el galardón de Mejor Actriz Protagónica, una categoría en la que viene arrasando desde los Globos de Oro. Es, por qué no decirlo, la actriz del momento.

Sin embargo, antes de filmar "Hamnet", la película de todos sus honores, Buckley había rodado otra, que por cuestiones de calendario terminará estrenándose después: "¡La novia!", que este jueves 5 de marzo llega a las salas argentinas.

Se trata de la nueva película de Maggie Gyllenhaal como directora, tras "La hija oscura", protagonizada por Olivia Colman. Con este filme, Buckley vuelve a confirmar que atraviesa uno de los momentos más intensos y audaces de su carrera.

De cara al Oscar

La actriz irlandesa, recientemente convertida en madre, habló de este proyecto como una experiencia transformadora, profundamente física y liberadora: "Cualquier oportunidad de dejarse llevar por el cuerpo es divertidísima. Como mujer, y sobre todo después de dar a luz, quiero estar más en ese estado", dijo Buckley, ahora madre de un bebé de seis meses.

Embed - ¡LA NOVIA! | Tráiler Oficial | Subtitulado

"El cuerpo femenino es tan expresivo, y no se limita a ser objetivado o atractivo. Es algo mucho más expansivo, salvaje y curioso. Desde que viví esa experiencia con '¡La Novia!' y con 'Hamnet', no quiero nada más", definió a Entertainment Weekly a principios de febrero.

El comentario no es casual. Decíamos que Buckley viene de deslumbrar al público con su interpretación de Agnes, la esposa devastada de William Shakespeare (Paul Mescal), en "Hamnet".

En "¡La novia!", Buckley comparte protagonismo con Christian Bale, quien interpreta a Frank, una nueva variación del monstruo de Frankenstein, que recientemente también fue adaptado por Guillermo del Toro en una película homónima, esta vez interpretado por Jacob Elordi.

Inspirada libremente en "La novia de Frankenstein", la propuesta no surge solo del clásico del terror, sino también —y de manera más insólita— de un tatuaje que Gyllenhaal vio una vez: la imagen de la icónica criatura interpretada por Elsa Lanchester, con sus inconfundibles cabellos blancas. A partir de ahí, la directora imaginó un giro radical al relato del monstruo que busca compañía. La soledad, como dejó bien en claro del Toro, es el gran pesar de la criatura.

Ya decíamos que aunque su estreno llega después, Buckley filmó "¡La novia!" antes que "Hamnet". De hecho, pasó directamente de un rodaje al otro, incorporándose al drama histórico apenas dos semanas después, todavía con las cejas decoloradas. Y si alguien piensa que ya vio la mejor actuación de su carrera, esta película promete mostrarnos a la actriz en un nuevo límite de virtuosismo.

Es que aquí Buckley asume un desafío extremo al interpretar tres figuras distintas —y entrelazadas—: Mary Shelley, la autora de "Frankenstein o el moderno Prometeo", hablando desde el más allá; Ida, una joven asesinada por mafiosos; y el cadáver reanimado y amnésico de la criatura. ¿Le abrirá este filme un camino para los Oscar del próximo año? Que no sorprenda si lo hace.

Más estrenos

"Operación sombra": Acción y thriller criminal con pulso clásico y músculo contemporáneo. La historia enfrenta a una banda de ladrones expertos con la Policía Judicial de Macao, que decide recurrir a un viejo maestro del rastreo para equilibrar la balanza. El choque entre métodos tradicionales y tecnología de punta da forma a un intenso juego del gato y el ratón. Protagonizada por Jackie Chan.

"Muerte en Invierno": Un thriller de supervivencia tan frío como implacable. En medio de una tormenta de nieve en Minnesota, una viuda solitaria descubre a una adolescente secuestrada en una cabaña aislada. Sin señal, sin ayuda y con un peligro latente, el relato se convierte en un duelo contra la naturaleza y la violencia. Encabezada por Emma Thompson.

"Hoppers": Una aventura animada familiar con toques de ciencia ficción. Mabel descubre cómo transferir su mente a un castor robot para infiltrarse en el mundo animal, donde terminará aliándose con el carismático Rey Jorge para enfrentar a un ambicioso promotor inmobiliario.

