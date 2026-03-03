Scary Movie 6 parodiará a The Substance y Sinners: fecha de estreno y detalles del regreso de los Wayans

El cine de terror actual ya tiene quien se ríe de él. Marlon Wayans sorprendió a sus seguidores al filtrar el primer adelanto de Scary Movie 6, una entrega que no solo reúne al elenco original de las primeras películas, sino que pone en la mira a éxitos recientes como The Substance y Sinners.

El video, publicado como un reel en la cuenta de Instagram del actor , muestra a Marlon entrando a una sala de cine donde se proyecta el tráiler oficial . Esta filtración ocurre poco después de que el avance se mostrara de forma exclusiva en cines junto al estreno de Scream 7, generando una ola de reacciones en redes sociales por su tono irreverente.

El regreso de los hermanos Wayans marca un punto de inflexión tras casi dos décadas de ausencia en la franquicia que ellos mismos crearon. Tras años de una relación tensa con los antiguos directivos de Miramax , la familia alcanzó un nuevo acuerdo que les otorga mayor peso creativo y financiero , buscando recuperar la esencia de las dos primeras entregas.

El tráiler confirma que la película no se limitará a los clásicos del género , sino que atacará directamente a la tendencia del "terror elevado" y los éxitos de taquilla más recientes. Entre las cintas parodiadas destacan The Substance, la sangrienta sátira sobre la belleza de 2024, y Sinners, el drama de vampiros de Michael B. Jordan que ha dominado la temporada de premios.

Esta operación paródica no es azarosa, ya que el discurso humorístico suele emerger cuando las convenciones de un género se agotan y se vuelven mecánicas. La parodia actúa como una herramienta de supervivencia para el cine ; al exponer los clichés y burlarse de las fórmulas repetitivas del terror moderno, permite que el sistema se reconfigure y dé lugar a nuevas sensibilidades narrativas. En este sentido, Scary Movie 6 funciona como un "reinicio" necesario para una audiencia que ya reconoce los trucos del terror psicológico y el slasher contemporáneo.

image

El adelanto también muestra referencias explícitas a Smile, con sus perturbadoras sonrisas, y a la muñeca androide M3GAN. Otros títulos que pasarán por el filtro de los Wayans incluyen Longlegs, Heretic, Get Out y la saga Terrifier, conocida por su violencia extrema. Incluso habrá espacio para burlarse de la propia Scream VI, con el icónico Ghostface recorriendo el metro de Nueva York.

Un elenco de caras conocidas y nuevos talentos

Lo más celebrado por los fanáticos es la confirmación de la vuelta de Anna Faris y Regina Hall como Cindy Campbell y Brenda Meeks. Junto a ellas regresan personajes clásicos como el Oficial Doofy, interpretado por Dave Sheridan, y Gail Hailstorm, a cargo de Cheri Oteri. El reparto se completa con figuras de la comedia como Anthony Anderson, Chris Elliott y nuevas incorporaciones como Damon Wayans Jr. y Heidi Gardner.

image

La dirección está en manos de Michael Tiddes, colaborador habitual de Marlon Wayans en otros proyectos de sátira como A Haunted House. El rodaje se llevó a cabo durante el otoño de 2025 en los estudios de Tyler Perry en Atlanta, finalizando la producción principal a finales de noviembre para entrar en la fase de postproducción.

La película tiene fijada su fecha de estreno oficial en los cines de Estados Unidos para el 12 de junio de 2026. Esta sexta entrega promete no dejar títere con cabeza en un panorama cinematográfico donde el terror se ha vuelto, quizás, demasiado serio para su propio bien.