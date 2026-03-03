Qué dijo Dante Spinetta sobre el rumor de su relación con Griselda Siciliani: "Hace 10 años"

El cantante habló después de que estalla una versión que lo relacionaba sentimentalmente con la actriz. Qué dijo el artista.

Dante Spinetta rompió el silencio y desmintió su romance con la actriz.

En medio de la recuperación de Luciano Castro tras su internación voluntaria, una noticia sacudió el mundo del espectáculo: la actriz Griselda Siciliani fue vinculada sentimentalmente con Dante Spinetta. El rumor explotó en las últimas horas en el programa Puro Show y generó un revuelo inesperado.

Todo comenzó cuando en el programa de Eltrece aseguraron que el músico habría sido visto entrando al departamento de la actriz en varias oportunidades. Según la fuente “cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película ‘Felicidades’, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”.

Además, la periodista sumó que "el día que vieron a Dante, también vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas" en una de las tres ocasiones que duró su mudanza. La versión encendió las alarmas y Pochi recordó que en 2017 ya se había hablado de un romance fugaz entre Spinetta y Siciliani.

Dante Spinetta desmintió el romance con Griselda Siciliani Ante el ruido mediático, en LAM fueron a buscar la palabra del propio Dante Spinetta. Karina Iavícoli contó cómo fue el intercambio con el músico: “En las últimas horas corrió el rumor de que Griselda estaba saliendo con Dante. Dije ‘pobre Luciano Castro’. Es un amor Spinetta, porque siempre que le escribo me contesta”.

Iavícoli relató que le preguntó directamente a Dante si estaba de novio con Griselda Siciliani y la respuesta fue contundente: "'No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento'".