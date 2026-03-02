2 de marzo de 2026 - 10:38

Link de entradas para Ricky Martin: dónde comprar y precios

Este show marcará el esperado reencuentro del público argentino con uno de los artistas latinos más influyentes de las últimas décadas.

Ricky Martin
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El regreso de Ricky Martin a la Argentina ya tiene fecha confirmada y también detalles clave para quienes quieran asegurarse un lugar. El artista se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en lo que promete ser uno de los shows internacionales más convocantes del año en Buenos Aires.

Leé además

andres calamaro vuelve a mendoza y ya se anuncio la venta de entradas

Andrés Calamaro vuelve a Mendoza y ya se anunció la venta de entradas

Por Redacción Espectáculos
Morat anunció una quinta fecha en el Movistar Arena.

Morat suma una nueva fecha a sus presentaciones en Argentina: los detalles y la venta de entradas

Por Agustín Zamora

Este show marcará el esperado reencuentro del público argentino con uno de los artistas latinos más influyentes de las últimas décadas. Con una trayectoria que incluye giras mundiales y múltiples éxitos radiales, Ricky Martin suele ofrecer espectáculos de alto impacto visual y musical, con una puesta en escena que combina coreografías, banda en vivo y un repaso por sus clásicos.

Cómo comprar las entradas para Ricky Martin

La organización confirmó que las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma AllAccess, en su sitio oficial allaccess.com.ar. No habrá otros canales habilitados, por lo que se recomienda a los fanáticos ingresar únicamente a esa web para evitar estafas o reventas.

La preventa exclusiva para clientes Santander comienza este lunes 2 de marzo a las 12. Podrán acceder quienes cuenten con tarjetas de crédito y débito del banco.

Además, durante esta etapa y también en la venta general, habrá hasta 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Santander, un beneficio que suele marcar la diferencia en espectáculos de esta magnitud.

Ricky Martin en Argentina.

Una vez que se agote el cupo de preventa, se habilitará la venta general. En esa instancia se podrá pagar con todos los medios de pago disponibles en la plataforma. Hasta el momento no trascendieron los precios oficiales de los tickets ni el detalle de ubicaciones, información que se conocerá al momento de la salida a la venta.

Las personas con discapacidad motriz podrán adquirir entradas de Campo seleccionando la tarifa “movilidad reducida” . Deberán presentar certificado de CUD. Tanto la persona como su acompañante deberán abonar la entrada. Sector especial con cupo limitado.

Cuánto cuestan las entradas para el show de Ricky Martin

  • Vip Platino $250.000 + gastos de servicio
  • Vip Oro $220.000 + gastos de servicio
  • Vip $180.000 + gastos de servicio
  • Campo de Pie $99.000 + gastos de servicio
  • Plateas $120.000 + gastos de servicio
  • Plateas Preferenciales $150.000 + gastos de servicio
Entradas para Ricky MArtin
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ricky martin en argentina: donde sera el show y como sacar las entradas

Ricky Martin en Argentina: dónde será el show y cómo sacar las entradas

Por Rocío Sileci
La temporada 4 de Bridgerton divide aguas.

Bridgerton: lo mejor y lo peor del final de la cuarta temporada de la serie furor de Netflix

Por Redacción Espectáculos
dolores fonzi se consagro en los premios goya y apunto contra javier milei: que dijo del presidente

Dolores Fonzi se consagró en los premios Goya y apuntó contra Javier Milei: qué dijo del presidente

Por Redacción
Mamma Mia

Netflix estrenó este clásico musical y ya es una de las películas más vistas del momento

Por Marianela Panelo