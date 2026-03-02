Link de entradas para Ricky Martin: dónde comprar y precios

Este show marcará el esperado reencuentro del público argentino con uno de los artistas latinos más influyentes de las últimas décadas.

El regreso de Ricky Martin a la Argentina ya tiene fecha confirmada y también detalles clave para quienes quieran asegurarse un lugar. El artista se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en lo que promete ser uno de los shows internacionales más convocantes del año en Buenos Aires.

Este show marcará el esperado reencuentro del público argentino con uno de los artistas latinos más influyentes de las últimas décadas. Con una trayectoria que incluye giras mundiales y múltiples éxitos radiales, Ricky Martin suele ofrecer espectáculos de alto impacto visual y musical, con una puesta en escena que combina coreografías, banda en vivo y un repaso por sus clásicos.

Cómo comprar las entradas para Ricky Martin La organización confirmó que las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma AllAccess, en su sitio oficial allaccess.com.ar. No habrá otros canales habilitados, por lo que se recomienda a los fanáticos ingresar únicamente a esa web para evitar estafas o reventas.

La preventa exclusiva para clientes Santander comienza este lunes 2 de marzo a las 12. Podrán acceder quienes cuenten con tarjetas de crédito y débito del banco.

Además, durante esta etapa y también en la venta general, habrá hasta 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Santander, un beneficio que suele marcar la diferencia en espectáculos de esta magnitud.