Ricky Martin en Argentina: dónde será el show y cómo sacar las entradas

El cantante y compositor puertorriqueño regresa al país y hay grandes expectativas con su nuevo show.

Ricky Martin en Argentina
Los Andes | Rocío Sileci
Por Rocío Sileci

El cantante boricua Ricky Martin regresará a Argentina en 2026. Mendoza como posible escenario de uno de sus shows.

La noticia generó expectativa entre sus seguidores, que aguardan detalles sobre la puesta en escena y el repertorio que traerá al país. Con una trayectoria que incluye hits globales y giras multitudinarias, el cantante puertorriqueño mantiene un vínculo cercano con el público argentino, que suele responder con entradas agotadas en cada visita.

Cuándo comienza la venta de entradas para Ricky Martin en Argentina

En cuanto a la venta de tickets, la organización confirmó que habrá una instancia de preventa exclusiva. El lunes 2 de marzo podrán acceder primero los clientes de Santander, quienes contarán con el beneficio de abonar las entradas en hasta seis cuotas sin interés. Esta modalidad suele concentrar una alta demanda en las primeras horas, por lo que se recomienda estar atentos al inicio de la comercialización.

Ricky Martin en Argentina.

Las entradas estarán disponibles ese mismo día a través de la plataforma AllAccess. Una vez finalizada la preventa, comenzará la venta general para todo el público, con todos los medios de pago.

Por el momento no se difundieron los precios de las localidades ni el detalle de los sectores habilitados dentro del predio. Esa información se dará a conocer en los próximos días, junto con posibles novedades sobre la producción del espectáculo.

El show del 18 de abril marcará un nuevo reencuentro entre Ricky Martin y sus fans argentinos, que ya se preparan para una noche de música en vivo en uno de los escenarios más importantes de la ciudad.

