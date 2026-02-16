Ricky Martin en Mendoza: por ahora sólo rumores y gestiones

Las expectativas recorren los pasillos de la escena musical local, pero por ahora no hay certezas: la posible llegada de Ricky Martin a Mendoza sigue siendo una especulación, y no hay anuncios oficiales por el momento.

El conmovedor mensaje de la esposa argentina de Robert Duvall: "Para mí, lo era simplemente todo"

El show latino de Bad Bunny en el Super Bowl que molestó a Trump: Ricky Martin, Lady Gaga salsera y más

Durante las últimas horas, varios portales de espectáculos difundieron que el cantante puertorriqueño desembarcaría en el Teatro Griego Frank Romero Day , en el Parque General San Martín, en el marco de su próxima gira por Argentina, pero la información no proviene de fuentes oficiales ni de la productora encargada. Los Andes se comunicó con dos fuentes cercanas a la producción y ninguna confirmo ni desmintió los rumores.

La expectativa comenzó tras la confirmación de que el artista incluirá a Argentina en su agenda de shows de 2026, anunciada por la productora 6 Pasos, empresa que está a cargo de traerlo al país como parte de una gira internacional. Sin embargo, hasta el momento solo se ha informado que la visita será durante el mes de abril, sin detalles concretos sobre las ciudades, sedes o fechas específicas.

La provincia de Mendoza no figura, por ahora, en ninguna confirmación oficial. Lo que circula entre algunos organizadores locales, hacedores culturales y allegados a la producción es una versión que ubica al Teatro Griego Frank Romero Day como posible escenario para una presentación el 14 de abril. Esa fecha tampoco fue confirmada ni por la productora ni por representantes del propio artista.

El interés por Mendoza no resulta extraño. El Teatro Griego Frank Romero Day es uno de los escenarios al aire libre más emblemáticos de la región, con antecedentes de conciertos de gran convocatoria.

No obstante, los detalles concretos siguen siendo difusos. Ni la productora, ni representantes del artista han publicado un itinerario oficial con fechas y lugares para cada ciudad argentina. Por ende, cualquier mención específica a Mendoza o al Teatro Griego en particular sigue en el terreno de “posible pero no confirmado” hasta que se oficialicen comunicados, cronogramas o anuncios de venta de entradas por las vías formales.

Este escenario no es inusual en las primeras etapas de planificación de grandes giras. Las productoras suelen evaluar distintas sedes, negociar contratos con gobiernos locales o entidades privadas, medir disponibilidad de espacios y considerar logística técnica antes de cerrar fechas definitivas. Ese proceso puede prolongarse semanas o meses, y durante ese tiempo surgen rumores que circulan en redes y medios, a veces precipitadamente convertidos en noticias.

Para quienes sueñan con ver al astro latino en Mendoza, la posibilidad de que esto ocurra sigue abierta. El propio Ricky Martin ha mostrado en los últimos años un interés renovado en conectar con el público sudamericano, como lo demuestra su regreso a Argentina y su reciente aparición en el medio tiempo del Super Bowl 2026, junto a Bad Bunny, un hito que reavivó expectativas en fans de toda la región.

Pero hasta que no haya confirmaciones oficiales con fechas, escenarios y detalles técnicos concretos, lo que circula hoy son rumores con base en gestiones previas y especulaciones de agenda.

Si hay novedades confiables y oficiales, los fans locales tendrán tiempo de planificar su asistencia. Pero por ahora, lo que vibra en el ambiente son rumores con ritmo de hit por descubrir, esperando su confirmación formal.